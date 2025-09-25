Трамп убрал фото Байдена с 'Президентской аллеи славы' в Белом доме: повесил устройство для автоподписи документов. Видео

Президент США Дональд Трамп учредил "президентскую Аллею славы" в Белом доме. В ней вместо фото своего предшественника Джо Байдена он разместил устройство для автоподписи документов – Трамп ранее обвинил его в том, что за время своего президентства он сам не подписал ни одного документа.

"Президентская Аллея славы появилась на колоннаде Западного крыла", – написала специальный помощник президента и советник по коммуникациям Марго Мартин в X в среду.

Она также опубликовала видео, на котором вдоль колоннады можно увидеть черно-белые портреты президентов в золотых рамах.

У Байдена отказались от комментариев

Однако изображение, выбранное для одного из бывших президентов, выделяется: это президент Джо Байден, на котором вместо портрета изображено фото устройства для автоподписи документов, пишет CNN.

Издание отмечает, что Трамп ранее был лично зациклен на использовании Байденом функции Autopen и в июне приказал провести расследование его действий в меморандуме, в котором упоминается "снижение когнитивных способностей" Байдена.

Байден тогда отверг обвинения, заявив: "Позвольте мне прояснить: я принимал решения во время своего президентства. Я принимал решения о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны".

"Не ко всем президентам будут относиться одинаково"

Представитель Байдена отказался комментировать новую экспозицию.

Несколько недель назад в интервью The Daily Caller Трамп, говоря о своих планах разместить портреты, заявил, что не ко всем президентам будут относиться одинаково.

На вопрос, будет ли портрет Байдена, Трамп ответил: "Мы повесим фотографию автозапуска".

Ранее Трамп перемещал портреты других президентов, включая Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего, а также заменял портрет бывшей первой леди Хиллари Клинтон своим собственным, отмечает CNN.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп в очередной раз набросился с критикой на Байдена. Он назвал своего предшественника "тупым и подлым" су*им сыном и призвал "не жалеть его".

