Зеленский провел встречу с Трампом: о чем говорили: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, начали встречу в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Сразу после встречи лидеры провели неанонсированную ранее пресс-конференцию.

По словам Трампа, сегодня у обеих сторон "был очень продуктивный день". Представляя украинского лидера, американский президент назвал Владимира Зеленского "храбрым человеком, который ведет адский бой".

В свою очередь Зеленский проинформировал о ситуации на фронте. Благодаря поддержке США за последние месяцы ВСУ деоккупировали 360 кв. км территории и пленили 1000 военных РФ, в частности, сказал он.

Ранее в рамках визита в США украинский лидер провел встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Кроме этого, Зеленский встретился со вселенским патриархом Варфоломеем, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Переговоры запланированы на вторник, 23 сентября.

Трамп также выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

