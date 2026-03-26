"Точно по графику": спикер Джонсон анонсировал завершение войны против Ирана
Соединенные Штаты ведут войну против Ирана по графику. Причем согласно этому графику военная операция американцев "Эпическая ярость" будет завершена уже в ближайшее время.
По крайней мере, так считает спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон. Он утверждает, что США уже "завершают" войну с Ираном.
"Я думаю, что мы завершаем операцию "Эпическая ярость". Именно так я думаю. И я думаю, что это будет сделано быстро и точно по графику", – сказал Джонсон американским масс-медиа.
Что предшествовало
Одновременно с заявлением Джонсона в Белом доме заявили, что хотя президент США Дональд Трамп и предпочитает мирные соглашения, по отношению к Ирану он готов "развязать ад", если официальный Тегеран откажется признать свое поражение в войне.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, "президент Трамп не блефует", и США готовятся ударить по Ирану "сильнее, чем когда-либо".
Переговорный трек
Иран отказался принять предложение о прекращении огня, которое передали Соединенные Штаты. Вместо этого Тегеран выдвинул собственные условия завершения конфликта и заявил о намерении продолжать войну до выполнения своих требований.
Более того, Иран через регионального посредника уже передал сообщение Белому дому о том, что намерен достичь своих стратегических целей и завершит войну только тогда, когда будут выполнены его условия.
Правда, в Белом доме отказ Ирана отрицают.
Как сообщал OBOZ.UA, среди ключевых предложений Вашингтона Тегерану была передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также отдельное место в плане занимает ситуация вокруг Ормузского пролива, поскольку с начала войны Иран фактически блокировал его, что сократило поставки нефти и природного газа, приведя к резкому росту цен на топливо.
