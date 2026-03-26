'Точно по графику': спикер Джонсон анонсировал завершение войны против Ирана

Соединенные Штаты ведут войну против Ирана по графику. Причем согласно этому графику военная операция американцев "Эпическая ярость" будет завершена уже в ближайшее время.

Видео дня

По крайней мере, так считает спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон. Он утверждает, что США уже "завершают" войну с Ираном.

"Я думаю, что мы завершаем операцию "Эпическая ярость". Именно так я думаю. И я думаю, что это будет сделано быстро и точно по графику", – сказал Джонсон американским масс-медиа.

Что предшествовало

Одновременно с заявлением Джонсона в Белом доме заявили, что хотя президент США Дональд Трамп и предпочитает мирные соглашения, по отношению к Ирану он готов "развязать ад", если официальный Тегеран откажется признать свое поражение в войне.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, "президент Трамп не блефует", и США готовятся ударить по Ирану "сильнее, чем когда-либо".

Переговорный трек

Иран отказался принять предложение о прекращении огня, которое передали Соединенные Штаты. Вместо этого Тегеран выдвинул собственные условия завершения конфликта и заявил о намерении продолжать войну до выполнения своих требований.

Более того, Иран через регионального посредника уже передал сообщение Белому дому о том, что намерен достичь своих стратегических целей и завершит войну только тогда, когда будут выполнены его условия.

Правда, в Белом доме отказ Ирана отрицают.

Как сообщал OBOZ.UA, среди ключевых предложений Вашингтона Тегерану была передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также отдельное место в плане занимает ситуация вокруг Ормузского пролива, поскольку с начала войны Иран фактически блокировал его, что сократило поставки нефти и природного газа, приведя к резкому росту цен на топливо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!