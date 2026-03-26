'Спекуляции от анонимных источников': в Белом доме опровергли отказ Ирана от 15-пунктного мирного плана Трампа

Как известно, Соединенные Штаты в попытках мирного урегулирования войны на Ближнем Востоке выдвинули режиму Ирана "мирный план" из 15 пунктов. Согласно сообщению иранских медиа, режим страны отказался от предложения США. Однако у президента США Дональда Трампа отрицают отказ Ирана от американского предложения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, переговоры США и Ирана еще продолжаются.

"Это неправда", – ответила пресс-секретарь Белого дома на вопрос американских журналистов об отклонении Тегераном американского мирного предложения.

"Я видела 15-пунктный план, который появился в медиа. Но я бы предостерегла журналистов в этом зале от освещения спекулятивных моментов и планов, исходящих от анонимных источников", – сказала Ливитт.

Однако, по ее словам, в обнародованных предложениях США "есть элементы правды". Пресс-секретарь Белого дома не уточнила, какие именно обнародованные предложения являются правдивыми, но добавила, что президент Трамп является сторонником мирного урегулирования.

На самом деле Иран отказался принять предложение о прекращении огня, которое передали Соединенные Штаты. Вместо этого Тегеран выдвинул собственные условия завершения конфликта и заявил о намерении продолжать войну до выполнения своих требований.

Эти, по определению Ливитт "ложные спекулятивные моменты и планы", ранее были обнародованы именно государственными иранскими СМИ.

Более того, Иран через регионального посредника уже передал сообщение Белому дому о том, что намерен достичь своих стратегических целей и завершит войну только тогда, когда будут выполнены его условия.

Как сообщал OBOZ.UA, среди вышеупомянутых предложений Вашингтона Тегерану была передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также отдельное место в плане занимает ситуация вокруг Ормузского пролива, поскольку с начала войны Иран фактически блокировал его, что сократило поставки нефти и природного газа, приведя к резкому росту цен на топливо.

