Репарации и Ормузский пролив: Иран выдвинул Трампу собственные условия по прекращению огня

Иран отказался принять предложение о прекращении огня, которое передали Соединенные Штаты. Вместо этого Тегеран выдвинул собственные условия завершения конфликта и заявил о намерении продолжать войну до выполнения своих требований.

Об этом сообщили Associated Press и CNN. Издания ссылаются на иранские государственные и полуофициальные медиа.

По данным источников, Тегеран не соглашается на прекращение огня и считает нецелесообразным начинать переговоры с Соединенными Штатами, поскольку "вступление в такой процесс с теми, кто нарушил соглашения, нелогично".

Иран через регионального посредника передал сообщение Белому дому, что намерен достичь своих стратегических целей и завершит войну только тогда, когда будут выполнены его условия.

Требования Ирана для завершения войны

Иранские медиа обнародовали перечень условий, при которых Тегеран готов согласиться на прекращение огня. Базовой предпосылкой для начала любого процесса урегулирования называют полное прекращение атак.

Полное прекращение атак. Первоочередным требованием является прекращение убийств иранских чиновников и завершение агрессии со стороны противника.

Гарантии безопасности. Иран требует предоставления конкретных обязательств, что против страны больше не будут начинать новых войн.

Военные репарации. Тегеран требует выплаты гарантированных и четко определенных компенсаций за нанесенный ущерб.

Комплексное перемирие. Прекращение боевых действий на всех фронтах, включая все региональные группы сопротивления.

Контроль над Ормузским проливом. Иран требует международного признания его права контролировать судоходство через Ормузский пролив.

Заявления Ирана прозвучали на фоне дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Израиль нанес авиаудары по Тегерану, а США направили в регион дополнительные подразделения морской пехоты и десантников.

Аналитики отмечают, что часть требований Ирана, в частности выплата репараций и контроль над Ормузским проливом, вряд ли будет приемлемой для Вашингтона, поскольку война все еще влияет на поставки энергоносителей во всем мире.

Среди ключевых предложений Вашингтона была передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также отдельное место в плане занимает ситуация вокруг Ормузского пролива, поскольку с начала войны Иран фактически блокировал его, что сократило поставки нефти и природного газа, приведя к резкому росту цен.

