'Президент Трамп не блефует': в Белом доме заверили, что США готовы 'развязать ад' в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы предпочитает мир, а не военные действия. Однако по отношению к Ирану он готов "развязать ад", если официальный Тегеран откажется признать свое поражение в войне.

Так позицию американского лидера 25 марта прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, "президент Трамп не блефует", и США ударят по Ирану "сильнее, чем когда-либо", если Тегеран не признает свое поражение.

Новые угрозы

"Если Иран не признает реалий настоящего – если он не поймет, что потерпел военное поражение и продолжает его терпеть, то президент Трамп позаботится о том, чтобы Иран подвергся удару, более сильному, чем когда-либо прежде. Президент Трамп не блефует и он готов развязать ад. Иран не должен снова ошибиться", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Это далеко не первые угрозы американского президента в сторону Ирана, хотя сейчас они выглядят немного странными, потому что по словам самого Трампа иранский режим якобы согласился на переговоры.

Комментируя информацию о якобы отклонении Тегераном американского предложения о прекращении войны, она сказала, что"это неправда" и предостерегла журналистов "от освещения спекулятивных моментов и планов".

Также пресс-секретарь Белого дома выдвинула предположение, что мировые цены на топливо и газ снизятся сразу после завершения операции США в Иране.

Что предшествовало

На самом деле Иран отказался принять предложение о прекращении огня, которое передали Соединенные Штаты. Вместо этого Тегеран выдвинул собственные условия завершения конфликта и заявил о намерении продолжать войну до выполнения своих требований.

Эти, по определению Ливитт "ложные спекулятивные моменты и планы", ранее были обнародованы иранскими государственными СМИ.

Более того, Иран через регионального посредника уже передал сообщение Белому дому о том, что намерен достичь своих стратегических целей и завершит войну только тогда, когда будут выполнены его условия. Это – более логичное объяснение того, что "Трамп не блефует".

Как сообщал OBOZ.UA, среди ключевых предложений Вашингтона Тегерану была передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Также отдельное место в плане занимает ситуация вокруг Ормузского пролива, поскольку с начала войны Иран фактически блокировал его, что сократило поставки нефти и природного газа, приведя к резкому росту цен на топливо.

