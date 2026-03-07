Телеканал Fox News исправил ошибку и поблагодарил украинские дроны Wild Hornets за защиту. Видео

Американский телеканал Fox News после скандала снова вспомнил украинские дроны-перехватчики, произведенные компанией Wild Hornets ("Дикие Шершни"). В этот раз там рассказали о том, кем и для чего была создана эта технология.

Сюжет был опубликован на YouTube-канале Fox News 7 марта. "Украина нас прикроет", – сказал ведущий, отметив, что украинцы являются пионерами в разработке самых современных технологий борьбы с дронами.

Благодаря им Украина справляется с роями иранских дронов "Шахед", которые Россия применяет для атак на нашу страну с 2022 года.

"Зеленский говорит, что хочет помочь. Возможно, предложите нам этих Wild Hornets. Украинцы построили эти замечательные недорогие, быстрые и ловкие дроны-камикадзе", – отметил ведущий.

Что предшествовало

Fox News недавно обнародовал эффективную работу якобы американских дронов-перехватчиков с искусственным интеллектом. Эти БпЛА, как утверждали в эфире американского вещателя, "эффективно охотятся" на иранские ударные дроны, которыми Иран сейчас пытается атаковать как США, так и страны Ближнего Востока.

Но на самом деле на Fox News за "новейшую разработку" американских оружейников выдали украинский дрон-перехватчик Sting от украинского стартапа "Дикие шершни".

"В этом видео показаны кадры с работой Sting – украинского беспилотника-перехватчика, разработанного инженерами Wild Hornets, который работает в украинских подразделениях ПВО для уничтожения беспилотников типа "Шахед". Этот результат долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены", – отметили производители дрона-перехватчика.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на американском телеканале Fox News, который поддерживает республиканцев, транслировали пасхальную службу в России. При этом украинский Киев там "присоединяли" то к Украине, то к России.

В Министерстве иностранных дел Украины тогда отреагировали на скандальную трансляцию Fox News, который назвал Киев "российским". В дипломатическом ведомстве заявили, что ждут извинений.

