В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальную трансляцию американского телеканала Fox News, который назвал Киев "российским". Это произошло во время показа пасхальных богослужений.

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В дипломатическом ведомстве заявили, что ждут извинений. Об этом в социальной сети Х заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, если "российский Киев" в эфире Fox News был ошибкой, а не преднамеренным политическим заявлением, необходимо принести извинения. Также представитель Министерстве иностранных дел Украины призвал провести расследование относительно того, кто допустил ошибку.

Речь идет о фрагменте трансляции пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве, к которому присоединился российский диктатор Владимир Путин. Также на телеканале Fox News транслировалось богослужение из Киева, который назвали "российским".

Напомним, в ночь на 20 апреля на американском телеканале Fox News, поддерживающем республиканцев, транслировали пасхальную службу в России. При этом украинский Киев там присоединяли то к Украине, то к России.

Ранее сообщалось, что после объявленного российским диктатором Путиным перемирия оккупанты совершили сотни обстрелов. Вопреки словам военного преступника захватчики применяют артиллерию и дроны. В свою очередь украинские воины отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах.

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