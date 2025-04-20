В ночь на 20 апреля на американском телеканале Fox News, поддерживающем республиканцев, транслировали пасхальную службу в России. При этом украинский Киев там присоединялся то к Украине, то к России.

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В кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве традиционно проходит Пасхальная служба. На богослужении присутствовали глава Кремля Владимир Путин и мэр российской столицы Сергей Собянин, а церемонию возглавил патриарх Кирилл. При этом Fox News включила это событие в свой пасхальный эфир, который охватывал трансляции религиозных служб со всего мира, в частности, мессу Папы Римского в Ватикане, обращение из Израиля и службу из Михайловского златоверхого собора в Киеве.

Футуролог по искусственному интеллекту и криптовалюте Эд Крассенштейн возмутился действиями Fox News и появлением Путина на американском телевидении.

"Какого черта Fox News Now показывает прямую трансляцию Путина на Пасхальной службе в России? Он транслируется уже более 30 минут", — написал он.

При этом на Fox News указывалось, что Киев – это Украина, а также Киев – Россия.

Некоторые американцы убеждают себя, что диктатор Путина "любит христианские ценности мира и согласия и т.д., в течение следующих нескольких часов, пока мы не вернемся к мясорубке". Однако другие заметили, что на фронте в Украине об этом не слышали, потому что обстрелы и штурмовые действия оккупантов продолжаются.

Украинцы же отметили, что Fox News оправдывает Путина, который совершил массированные обстрелы по Украине на Вербное воскресенье и в Страстную пятницу, накануне Пасхи.

Как сообщал OBOZ.UA, объявленное российским диктатором Владимиром Путиным кратковременное "пасхальное перемирие" на фоне угроз США прекратить усилия по урегулированию войны в Украине стало для Кремля легкой дипломатической победой. Он считает, что "тишиной на 30 часов" демонстрирует готовность идти на уступки.

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