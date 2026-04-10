'Так как вчера уже не будет': глава МИД Литвы призвал увеличить расходы на оборону для трансформации НАТО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупредил, что НАТО переживает глубокую трансформацию. Европа должна взять на себя большее оборонное бремя.

Об этом он заявил во время конференции по безопасности Северного совета в Вильнюсе. Его слова приводит Delfi.

Что сказал министр

По его словам, трансформация Альянса началась еще до саммита в швейцарской Гааге, и продолжается накануне саммита в Анкаре. Это предусматривал план США по"НАТО 3.0". По мнению Будриса, Европе следует это принять и увеличить расходы на оборону раньше, чем до 2035 года, как обязались сделать союзники.

"Не будет НАТО таким, каким оно было вчера или позавчера. Оно трансформируется. На наши плечи, на плечи Европы, ляжет больше бремени, и мы должны справиться с ним, и мы должны справиться с ним за счет увеличения расходов на оборону", – сказал он.

В то же время чиновник призвал понимать абсолютную"необходимость участия США в безопасности и обороне" Европы, акцентируя на странах, которые не согласны с политикой США и предполагают, что Европа должна быть более автономной.

"Альтернатив нет. Чем ниже расходы на оборону, тем громче голоса против США. Россия является долгосрочной прямой военной угрозой для нас в течение многих поколений, мы должны активизироваться", – добавил глава литовского дипведомства.

Что происходит в НАТО

До этого президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте жестко выразил недовольство действиями европейских союзников. Основной темой стало их нежелание поддержать американские операции на Ближнем Востоке, что фактически превратилось в длительную эмоциональную критику союзников.

Во время встречи глава Белого дома также был недоволен тем, что отдельные страны Альянса не позволили американской авиации использовать военные базы на их территории. По его мнению эти объекты существуют благодаря поддержке Вашингтона.

Напомним, ранее генсек рассказал, что понимает позицию американского президента, поскольку не все страны Европы предоставили необходимые базы, логистическую поддержку и разрешения на использование воздушного пространства во время операции США против Ирана. А после этого глава Белого дома опубликовал сообщение в Truth Social, в котором заявил, что НАТО не поддержало США в момент необходимости и что подобная ситуация может повториться.

Также OBOZ.UA сообщал, что Рютте заявил, что Альянс постепенно избавляется от "нездоровой взаимозависимости" между Европой и США и переходит к модели настоящего трансатлантического партнерства. Это происходит на фоне критики Альянса со стороны Белого дома из-за войны с Ираном.

