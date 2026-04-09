'Страны НАТО избавляются от нездоровой зависимости от США': Рютте сделал громкое заявление

Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что НАТО постепенно избавляется от "нездоровой взаимозависимости" между Европой и США и переходит к модели настоящего трансатлантического партнерства. Это происходит на фоне критики альянса со стороны президента США Дональда Трампа из-за войны с Ираном.

Об этом Рютте сказал во время выступления в Вашингтоне, куда он прибыл, чтобы уменьшить напряжение в отношениях с администрацией Трампа. Его цитирует Bloomberg.

"Я выразил благодарность за ценность американского лидерства. Но я также имел возможность поразмышлять над тем, что происходит, когда союзники Америки воспринимают это лидерство – лидерство США – как должное", – сказал Рютте.

Такое заявление генсек НАТО сделал после встречи в Белом доме с Дональдом Трампом, который угрожал выйти из трансатлантического альянса из-за недостаточной поддержки войны США и Израиля против Ирана.

По словам Рютте, Европа долгое время чрезмерно полагалась на американскую военную силу, однако сейчас ситуация меняется. Он признал, что ранее часть европейских стран даже стеснялась понятия "жесткая сила", а оборонные бюджеты сокращались до уровней, которые теряли реальное значение. Теперь же государства альянса увеличивают оборонные расходы, закладывая основу для равноправного партнерства с США.

Генсек НАТО подчеркнул, что американское лидерство остается ключевым для безопасности альянса, но союзники не должны воспринимать его как должное. По его словам, нынешнее давление со стороны Трампа фактически подтолкнуло европейские страны к увеличению оборонных инвестиций.

Рютте вспомнил об Украине

В своем заявлении генсек НАТО упомянул также Украину. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана представляет серьезную угрозу, оно способствует войне Тегерана против США и Израиля, а также войне Москвы против Украины.

Он назвал Россию и Иран основными "экспортерами хаоса" на Ближнем Востоке.

"Когда речь идет об Иране и России – это технологии беспилотников, другие военные технологии, и россияне возвращаются с деньгами. И эти деньги тратятся на то, чтобы Иран создал полный хаос. Они являются главным экспортером хаоса на Ближнем Востоке", – заявил Рютте.

Отдельно генсек НАТО отметил, что группа государств – преимущественно членов альянса – сейчас определяет, какую практическую помощь может оказать для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив после войны. Речь идет об использовании разведки, систем наблюдения, противоминных кораблей и других военных возможностей для поддержания безопасности одного из ключевых маршрутов мировой торговли.

