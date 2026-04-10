'Тирада оскорблений': в Politico рассказали, как прошла встреча Трампа и Рютте в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте жестко выразил недовольство действиями европейских союзников. Основной темой стало их нежелание поддержать американские операции на Ближнем Востоке.

О таких подробностях разговора, ссылаясь на трех осведомленных собеседников, сообщает Politico. По данным источников, разговор в Белом доме был напряженным и фактически превратился в длительную эмоциональную критику союзников.

"Все пошло наперекосяк. Разговор был сплошной тирадой оскорблений". Трамп судя по всему, угрожал сделать что угодно", – рассказал один из собеседников издания.

Во время встречи Трамп также выразил недовольство тем, что отдельные страны Альянса не позволили американским самолетам использовать военные базы на их территории. По мнению главы Белого дома, эти объекты существуют благодаря поддержке Соединенных Штатов.

Как отмечают источники, это лишь усилило убеждение американского президента в том, что европейские партнеры пользуются поддержкой США в сфере безопасности, однако не делают надлежащих вкладов в ответ.

Несмотря на напряженный характер переговоров, один из европейских чиновников отметил, что визит Рютте оказался уместным, поскольку дал возможность президенту выразить свое недовольство.

"Внимание сосредоточено на том, что лучше всего для Украины. Если Марк едет туда и дает президенту возможность высказаться, это снимает часть давления, и если это означает, что США будут продолжать продавать оружие Украине и продолжать делиться разведывательными данными, то он принимает правильные решения", – сказал источник.

Ранее в интервью CNN генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что понимает позицию американского президента, поскольку не все страны Европы предоставили необходимые базы, логистическую поддержку и разрешения на использование воздушного пространства во время операции США против Ирана.

