Более 3,5 тысячи украинских миллионеров "сдались" налоговой: где их больше всего и какие доходы задекларировали

В Украине уже более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн, вместе они показали в декларациях 14,6 млрд грн доходов. Наибольшие суммы доходов задекларировали плательщики Киева (6,6 млрд грн), а также Львовской, Днепропетровской и Киевской областей, которые входят в лидеры по количеству и объему доходов миллионеров.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины (ГНС). По состоянию на начало марта украинцы уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах, в которых задекларировали значительные суммы доходов, полученных в 2025 году.

По предварительным итогам, общая сумма задекларированных доходов составляет 32,4 миллиарда гривен. В рамках представленной отчетности граждане уже определили к уплате 716 миллионов гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Отмечается, что это почти на 200 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года, что может свидетельствовать как о росте доходов, так и о более активном участии граждан в декларировании. Наибольшие суммы доходов традиционно приходятся на экономически активные регионы страны. Лидером по объему задекларированных доходов стал Киев. По данным налоговой службы, граждане задекларировали:

в Киеве – 6,6 млрд грн доходов;

во Львовской области – 3,0 млрд грн;

в Днепропетровской области – 2,9 млрд грн;

в Киевской области – 2,8 млрд грн.

Регионы стабильно остаются среди лидеров по уровню доходов населения, ведь здесь сосредоточена значительная часть бизнеса, инвестиций и деловой активности. Отдельное внимание привлекает количество граждан, задекларировавших доход свыше 1 миллиона гривен. По состоянию на начало марта таких людей уже более 3,5 тысячи.

Вместе они задекларировали 14,6 миллиарда гривен доходов. По результатам декларирования эта категория налогоплательщиков определила к уплате 445 миллионов гривен налоговых обязательств. Фактически речь идет о тысячах граждан с высокими доходами, которые уже отчитались перед налоговой службой в рамках действующего законодательства.

Налоговая служба также назвала самые распространенные источники доходов, которые граждане указывают в своих декларациях. Наибольшие суммы поступили от:

наследства и дарения – 2,9 млрд грн;

продажи движимого и недвижимого имущества – 819,1 млн грн;

иностранных доходов – 733,2 млн грн;

аренды имущества – 406 млн грн;

других налогооблагаемых доходов – 340,6 млн грн;

инвестиционных доходов – 227,3 млн грн.

Среди поданных деклараций уже есть примеры очень больших налоговых обязательств. Наибольшую сумму налога задекларировал житель Киевской области. По его декларации, к уплате определено более 15,6 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Вместе с тем значительная часть граждан пользуется возможностью вернуть часть уплаченных налогов через механизм налоговой скидки. На сегодняшний день более 19 тысяч граждан задекларировали право на такой возврат. Общая сумма налога, которую они ожидают получить обратно из бюджета, составляет 139,4 млн грн, это почти на 98 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налоговая служба напоминает, что декларационная кампания продлится до 1 мая. Именно до этой даты граждане, которые обязаны подавать декларацию, должны отчитаться о полученных доходах. В то же время для тех, кто подает декларацию только для получения налоговой скидки, срок подачи значительно длиннее до 31 декабря текущего года включительно.

