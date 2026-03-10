В 1954 году Швейцария приняла пятый чемпионат мира, спустя 16 лет после предыдущего турнира в Европе. Это был настоящий праздник футбола, в котором приняли участие команды 37 стран, изъявившие желание бороться за звание сильнейшей сборной планеты.

Видео дня

Отборочный турнир

Сборная Англии оказалась в одной отборочной группе со сборными Уэльс, Шотландия и Северной Ирландии. В финальный турнир из 16 команд пробились Англия и Шотландия.

Явными фаворитами считались хозяева турнира — Бразилия, лидером атаки которой был легендарный Диди. Также высоко котировалась сборная Венгрия – чемпион Олимпийских игр 1952 года.

Рекордные матчи

Особую известность получил матч 1/4 финала между Австрией и Швейцарией. Игра, прошедшая при 40-градусной жаре, завершилась с невероятным счетом 8:5 в пользу австрийцев, став рекордной по количеству голов в одной встрече чемпионатов мира.

Не менее драматичным оказался поединок Бразилия — Венгрия. Судья удалил бразильцев Нилтона и Умберто (у венгров досрочно покинул поле Божик), а венгры, превосходя соперника в командной слаженности, победили со счетом 4:2 и вышли в полуфинал.

Полуфиналы и финалы

В полуфинале Венгрия встретилась с Уругваем. Основное время закончилось 2:2, но в дополнительное время венгры забили два безответных мяча и вышли в финал.

Матч за третье место прошел между Австрией и Уругваем. Австрийцы выиграли со счетом 3:1, впервые в истории завоевав бронзовые медали чемпионата мира.

Финальный матч 4 июля в Берне завершился сенсацией: сборная ФРГ победила Венгрию 3:2, а чемпионат получил репутацию "золотого века" атакующего футбола.

Статистика турнира

Всего матчей: 26

Забито голов: 140

Среднее количество голов за матч: 5,3

Лучший бомбардир: венгер Шандор Кочиш — 11 мячей

Лучший игрок турнира: англичанин Стэнли Мэттьюс, выступавший за клуб "Блэкпул", первый обладатель "Золотого мяча" 1956 года.

Легенда английского футбола

Стэнли Мэттьюс получил рыцарское звание и стал символом гордости английского футбола. Его мастерство, техника и выдающаяся карьера навсегда остались в истории мирового футбола.

Пятый чемпионат мира стал настоящим праздником атакующего футбола: рекордное количество голов, драматические матчи и исторические победы оставили незабываемое наследие, вдохновляющее поколения футболистов и болельщиков.