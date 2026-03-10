17 марта 1991 года на "Всесоюзном референдуме" в поддержку существования СССР (то есть против независимости своих народов) вполне демократически (тогда фальсифицировать ещё не научились) проголосовали 77,85% тех, кто принял участие в мероприятии, при достаточно массовой явке - 80,03%.

Видео дня

При этом в Украинской ССР поддержка вхождения в Союз Советских Социалистических Республик составила несколько меньше, чем в целом по той большой стране, но всё-таки 70,2%.

Причём был тогда в Украине и дополнительный вопрос - о включении Украины в состав Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины, и "за" тогда высказались 80,2%.

То есть тем самым сделали как бы бессмысленной и саму эту Декларацию (принятую 16 июля 1990 года). Суверенитет, однако же "в составе"!

Правда, с разными (70-80) подавляющими - по обоим вопросам - процентами.

Тем не менее, 1 декабря того же года на Всеукраинском референдуме (одновременно с выборами первого президента Украины) уже НЕЗАВИСИМОСТЬ Украины поддержали 90,32% при явке 84,18%.

В общем, исторический факт: между 80% за Союз и 90% за независимость у нас прошло восемь с половиной месяцев!

Это число в точности повторило название тоже до сих пор очень знаменитой и тоже "экзистенциальной" трагикомедии Фредерико Феллини 1963 года (получившей два Оскара, скандал на Москве и мировую славу).

Таким образом, от того удивительного кино до тех референдумов прошло тогда 28 лет, а сейчас уже от тех удивительных референдумов прошло 35.

Пришла пора обновления спроса на экцистенциальное.

[Однако же если источник власти в зависимости от формулировки коллективно меняет решение на противоположное в течение года, надо иметь в виду: ежедневно такие существенные референдумы невозможны.]