Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия: Зеленский рассказал о миссии украинских военных на Ближнем Востоке

Украина отправила военных в несколько стран Ближнего Востока. Речь идет о профессиональных подразделениях, которые на этой неделе будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Об этом, общаясь с журналистами, сообщил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, военных направили в рамках договоренностей с партнерами.

"Мы отправили наши команды, три команды профессиональные, укомплектованные. На этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны – это Катар, Эмираты, Саудовская Аравия", – рассказал медийщикам президент.

Кроме того, четвертую группу украинских военных специалистов направили на американские базы, расположенные в Иордании.

Отдельно глава государства рассказал о ситуации с трехсторонними переговорами. Он отметил, что встречу представителей Украины, России и США планировали провести во вторник или среду в Турции. Перед этим Зеленский имел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили ситуацию в регионе и влияние войны, которая для стран Ближнего Востока также является вызовом.

"Имел разговор с президентом Эрдоганом. Для всех них также на Ближнем Востоке война – это вызов. Но, тем не менее, все говорят о том, что диалог по окончанию войны в Украине – это важно и это приоритет для всех нас", – пояснил Зеленский.

Президент сообщил, что украинская команда была готова к встрече, однако ее перенесла американская сторона. В США предложили провести переговоры на следующей неделе. По состоянию та момент публикации, стороны ожидают уточнения новой даты.

По словам Зеленского, среди возможных мест проведения рассматриваются Швейцария или Турция. Основными темами обсуждения остаются продолжение обменов военнопленными и встреча на уровне лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Украина направит на Ближний Восток военныхс опытом сбивания "Шахедов". Неопределенное количество украинских военнослужащих отправятся в охваченный войной регион уже 9 марта.

