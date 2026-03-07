Сбросили 230 авиабомб: в Израиле заявили о масштабном ударе по военным объектам Ирана

Израильские военные заявили о масштабной ночной операции против военных объектов Ирана. По их данным, во время ударов израильские истребители сбросили сотни авиабомб.

Видео дня

Авиаудары пришлись на ряд стратегических объектов, среди которых подземный завод по производству баллистических ракет и военная академия. В Тель-Авиве также заявили об атаках на ракетные склады и инфраструктуру запуска. Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на заявление Сил обороны Израиля (IDF).

По данным IDF, в налетах участвовали более 80 истребителей израильских военно-воздушных сил. В целом самолеты сбросили по определенным целям в Тегеране и центральных регионах Ирана 230 авиабомб.

Среди объектов, которые подверглись ударам, был подземный комплекс для хранения и производства баллистических ракет. По информации военных, на территории комплекса располагались бункеры и военные штабы представителей режима. Также, по данным IDF, удары нанесли и по другому складу ракет, где располагались бункеры и инфраструктура для запуска.

Кроме того, под атаку попал Университет Имама Хосейна – военная академия Корпуса стражей исламской революции. По утверждению израильских военных, этот объект использовался как резервный актив и место сбора подразделений КСИР.

Напомним, израильские военно-воздушные силы утром 6 марта нанесли удар по подземному бункеру в Тегеране, который, по их данным, принадлежал бывшему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Для атаки привлекли около 50 истребителей, которые сбросили примерно 100 бомб. Объект располагался под так называемым "руководящим комплексом" иранских властей.

Также OBOZ.UA сообщал, Соединенные Штаты Америки уничтожили авианосец иранского флота Shahid Bahman Bagheri, который был носителем ударных беспилотников, в самом начале операции "Эпическая ярость". Тот факт, что эта информация стала известной только сейчас, связан с иранской дезинформацией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!