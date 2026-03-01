"Ставка идет на воздушные и морские удары": в США заверили, что не планируют проводить наземную операцию в Иране

Президент США Дональд Трамп не отдаст приказ о высадке американских войск в Иране. Вашингтон делает акцент исключительно на авиаударах и ракетных ударах с моря.

Об этом сообщил сенатор Республиканской партии США Томас Коттон в интервью телеканалу CBS. По его словам, Штаты настроены полностью уничтожить все ракетное оружие, которым обладает Иран.

"У президента нет плана по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана. Президент ясно дал понять, что нам следует ожидать длительной воздушной и морской кампании", — сказал Коттон.

По словам политика, армия США и ЦАХАЛ в районе боевых действий действуют совместно. Сенатор пояснил, что операция направлена не только на сдерживание амбиций Ирана получить ядерное оружие, но и на еще одну важную — уничтожить огромные запасы ракетного оружия Исламской Республики.

"У Ирана гораздо больше ракет, чем у США и Израиля вместе взятых, а также пусковых установок и производственных мощностей по выпуску ракет", — резюмировал он.

Заметим, что количество ракетного оружия Ирана может достигать 4000 единиц. Как заявляла спецкорреспондент телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, Тегеран имеет 2000 ракет дальней дальности и 2000 ракет малой дальности. По словам медийщицы, арсенал удалось пополнить летом 2025 года.

Сам Дональд Трамп перед началом операции сразу выступил с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон "сравняет с землей" ракетную промышленность Ирана, отметив, что у режима аятолл никогда не будет ядерного оружия.

Агрессия Ирана на Ближнем Востоке

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Дональд Трамп пересек "очень опасную красную черту", ликвидировав аятоллу Али Хаменеи. По этому поводу многие шиитские последователи во всем мире также отреагируют на этот инцидент, и Тегеран будет атаковать американскую военную инфраструктуру во всем регионе.

Иранская агрессия также распространилась и на Европу: беспилотниками Shahed-136 была атакована база французских военно-морских сил "Кам де ля Пе" в Абу-Даби.

В то же время вооруженные силы Соединенных Штатов Америки нанесли почти 900 ударов за первые 12 часов боевой операции против Ирана. Произошли наземные, морские и воздушные атаки, в том числе с использованием дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-воздушные силы Израиля во время боевой операции в Иране провели крупнейшую в своей истории атаку. Более 200 военных самолетов атаковали 500 целей на территории Исламской Республики.

