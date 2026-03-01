'Пересек очень опасную красную линию': в МИД Ирана пригрозили Трампу

Президент США Дональд Трамп пересек "очень опасную красную черту", ликвидировав аятоллу Али Хаменеи. По этому поводу многие шиитские последователи во всем мире также отреагируют на этот инцидент.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью телеканалу CNN. По его словам, Тегеран будет "отвечать".

"С религиозной стороны, лидер Хаменеи был великим религиозным лидером, поэтому многие шиитские последователи в регионе и по всему миру отреагируют на это, и это очень очевидно, потому что президент Трамп пересек очень опасную красную черту", — сказал Хатибзаде.

Иран будет атаковать военные объекты США на Ближнем Востоке

Чиновник сказал, что Иран уже связался с арабскими государствами Персидского залива относительно закрытия американских баз, которые Тегеран считает угрозой.

"Мы связались с ними: либо они закроют те американские базы, которые постоянно угрожают Ирану, либо у нас нет другого выбора, чтобы сопротивляться", – сказал он.

По его словам, Иран не может вторгнуться в США, поэтому будет атаковать любые базы, которые принадлежат США. На вопрос, можно ли еще решить вопрос дипломатическим путем, он сказал, что США несколько раз "разочаровывали" Иран.

"Если президент Трамп не хотел видеть, как Иран наносит ответный удар, то не должен был начинать эту войну с самого начала. Это его собственный выбор", – сказал чиновник.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о нескольких вариантах операции против Ирана. Он отметил, что Тегеран после совместных атак Вашингтона и его союзников долго "не сможет оправиться".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома заявил, что верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, мертв. Американский президент назвал его одним из "самых жестоких людей в истории".

