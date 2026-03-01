Иран нанес удары по американскому авианосцу и французской базе ВМС на Ближнем Востоке: что известно о последствиях

Иран совершил дроновый удар беспилотниками Shahed-136 по базе французских военно-морских сил "Кам де ля Пе" в Абу-Даби. Атаки Тегерана по Объединенным Арабским Эмиратам продолжаются.

Видео дня

Об этом сообщают OSINT-аналитики Coupsure. На месте поднимается черный дым.

Агрессия Тегерана растет

В то же время Министерство обороны ОАЭ сообщило об ударе по складу на военно-морской базе "Аль-Салам", что привело к пожару в двух контейнерах. О жертвах информации у ведомства нет. В каком состоянии французские корабли и моряки также не сообщается.

В то же время Clash Report сообщает, что Корпус стражей Исламской революции, вероятно, нанес удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Боевики заявляют, что корабль был атакован четырьмя ракетами. Центрком армии США опровергает информацию, заявив, что ракеты не долетели до корабля, и авианосец дальше находится в строю.

Кроме того, в Иране также заявили о поражении американского американского беспилотника MQ-9 "Жнец". Заметим, что такой аппарат используется для длительной воздушной разведки и наблюдения, способен летать более суток, работать на большой высоте и передавать данные в режиме реального времени через спутниковые каналы связи.

При необходимости "Жнец" способен нести ударное вооружение. Стоимость одного беспилотника в одном экземпляре оценивается в 30 миллионов долларов, а с учетом его наземных станций управления и оборудования значительно выше.

США потопили иранский корабль

В свою очередь Центральное командование армии США заявило о поражении иранского корвета "Джамаран". Корабль тонет в Оманском заливе у мыса Чах-Бахар.

Также командование добавляет, что в результате операции трое американских военных погибли, пятеро получили серьезные ранения. Состояние других военнослужащих оценивают легкими осколочными ранениями и сотрясениями мозга, они находятся в медицинских отсеках на борту кораблей.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

