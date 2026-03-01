Отключения света затронут большинство регионов: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 2 марта
В первый понедельник марта в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений света. Также планируется ограничение мощности для промышленности.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с отключением света на 2 марта.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – говорится в сообщении.
Где смотреть график отключения в своей области
Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например на сайтах:
Киевщина: графики отключений на 2 марта
График отключений света на Полтавщине 2 марта
Ранее сообщалось, что для киевлян временные персонализированные графики отключений электроэнергии будут действовать как минимум до апреля из-за сетевого дефицита и технических ограничений. Возвращение к классическим графикам возможно только после стабилизации энергосистемы и улучшения состояния электросетей.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ежедневно применяют масштабные отключения электроэнергии. При этом графики могут неожиданно меняться, общая ситуация остается непредсказуемой. А потому заранее подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
