Почти 900 ударов за 12 часов: в США раскрыли подробности операции против Ирана

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки совершили почти 900 ударов за первые 12 часов боевой операции против Ирана. Произошли наземные, морские и воздушные атаки, в частности с использованием дронов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США. Заявление военного ведомства приводит спецкор американского телеканала FOX News Дженнифер Гриффин.

Что известно

По словам медийщицы, за все это время контингент американских войск "защищался от сотен иранских баллистических ракет".

"Сегодня Иран выпустил около 300 ракет. Тегеран имеет 2000 ракет дальней дальности и 2000 ракет малой дальности. Арсенал удалось пополнить прошлым летом", — информирует она.

Гриффин добавила, что в Бахрейне, где находится штаб 5 флота США, КСИР ударил по "пустому складу" и радарной установке Ray Dome. По словам ее источников в Пентагоне, это никак не повлияло на проведение операции.

"У Ирана не будет возможности атаковать своих соседей: ни дронами, ни ракетами, ни применять ВМС", — резюмирует она.

По словам чиновника из Минобороны США, у Тегерана еще есть несколько средств противовоздушной обороны, но американская армия уничтожит их за "несколько дней". Кроме того, США и их партнеры знают, где Иран хранит запасы высокообогащенного урана, но пока туда трудно добраться палубной авиации и флоту.

Также в Пентагоне говорят, что операция "Эпическая ярость" продлится "несколько недель", однако президент США Дональд Трамп по желанию может отдать приказ отвести корабельную группу от иранских берегов.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о нескольких вариантах операции против Ирана. Он отметил, что Тегеран после совместных атак Вашингтона и его союзников долго "не сможет оправиться".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома заявил, что верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, мертв. Американский президент назвал его одним из "самых жестоких людей в истории".

