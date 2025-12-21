США задержали уже третий танкер вблизи Венесуэлы - СМИ

США задержали еще один нефтяной танкер вблизи Венесуэлы на фоне усиления блокады экспорта нефти из страны. Инцидент произошел в эти выходные, когда судно направлялось в Венесуэлу для загрузки. Это уже третий случай перехвата танкеров в регионе за последнее время.

По информации Bloomberg, американские силы взяли на борт танкер Bella 1 под панамским флагом. Судно находилось под санкциями США и направлялось в Венесуэлу, но так и не смогло завершить рейс.

По данным собеседников, знакомых с ситуацией, задержание Bella 1 произошло после аналогичных действий в отношении супертанкера Centuries в начале субботы, а также судна Skipper 10 декабря. Собеседники агентства говорили на условиях анонимности из-за чувствительности темы. Белый дом на запросы журналистов по ситуации оперативно не ответил.

Давление на Каракас

Администрация Дональда Трампа последовательно усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, пытаясь перекрыть главный источник доходов страны – экспорт нефти. По оценкам отраслевых экспертов, в случае невозможности поставок нефти за рубеж хранилища быстро заполняются, а государственная компания Petróleos de Venezuela SA вынуждена будет останавливать скважины.

Белый дом ранее заявлял, что танкер Centuries перевозил нефть PDVSA, которая находится под санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Анна Келли в заметке в соцсети X. Она подтвердила, что именно санкционная нефть стала причиной вмешательства.

Вице-президент Венесуэлы и министр нефти Делси Родригес резко осудила действия США. Она назвала задержание Centuries "кражей и похищением" и охарактеризовала его как "серьезный акт пиратства" со стороны американского правительства.

Риски для экспорта

По словам Делси Родригес, добыча нефти в Венесуэле уже достигла правительственной цели в 1,2 млн баррелей в сутки. Однако блокада, по оценкам экспертов, начинает создавать серьезное давление на инфраструктуру хранения. Хранилища и прибрежные суда для внутренних перевозок быстро заполняются.

Нефтяной советник венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо Эванан Ромеро заявил, что ситуация может резко ухудшиться уже в ближайшие дни. По его словам, "это вопрос дней, прежде чем производство начнет останавливаться". Он также предупредил о риске социальной напряженности на фоне возможного падения валюты и усложнения доступа к продовольствию.

Эксперты отмечают, что дальнейшие перехваты танкеров могут существенно сократить экспорт нефти из Венесуэлы. Управляющий директор ClearView Energy Partners Кевин Бук считает, что даже до полноценной блокады американские действия уже сдерживали объемы поставок, отпугивая суда и затрудняя импорт разбавителей для тяжелой нефти.

В Rystad Energy также прогнозируют, что большинство судоходных компаний будет воздерживаться от работы с Венесуэлой. По словам партнера компании Шрайнер Паркера, современные радарные и спутниковые технологии делают попытки скрыть маршруты малоэффективными. Это, по его мнению, может привести к почти полной остановке экспорта венесуэльской нефти.

В Вашингтоне одновременно уверяют, что последствия для мировых цен на нефть будут ограниченными. Председатель Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что объемы венесуэльской нефти не являются критическими для глобального рынка, поэтому резкого роста цен ожидать не стоит.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп ввел полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу или покидающих ее порты. Он заявил, что отныне Венесуэла "полностью окружена" крупнейшей армадой в истории Южной Америки и давление на Каракас будет только расти.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-морским силам Венесуэлы приказали сопровождать суда с нефтепродуктами, которые выходят из портов страны. Решение принято после заявления Дональда Трампа ввести блокаду танкеров, сотрудничающих с венесуэльской нефтяной отраслью.

