Трамп призвал вернуть нефть Венесуэлы: в чем причина блокады и какой приказ дал Мадуро

Правительство Венесуэлы приказало военно-морским силам сопровождать суда с нефтепродуктами, которые выходят из портов страны. Решение приняли во вторник вечером после заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести блокаду танкеров, сотрудничающих с венесуэльской нефтяной отраслью.

Видео дня

Об этом сообщает The New York Times, а также несколько источников, знакомых с ситуацией, в частности американский чиновник и представители отрасли, которые говорили на условиях анонимности. По их словам, несколько судов с военным сопровождением вышли из портов на востоке страны между вечером вторника и утром среды, через несколько часов после заявления Трампа о "полной и тотальной блокаде".

"США собираются в ближайшее время вернуть себе нефть, которую Венесуэла "незаконно забрала", – подчеркнул Трамп.

Напряженная реакция Каракаса

Суда перевозившие мочевину, с нефтяным коксом и другими продуктами нефтепереработки вышли из порта Хосе и взяли курс на азиатские рынки. По словам двух источников, военное сопровождение стало прямым ответом Каракаса на угрозы со стороны Вашингтона. И хотя эти корабли не фигурируют в действующем санкционном списке США, ситуация выглядит напряженной и, возможно, рискованной.

По данным собеседников, администрация США проинформирована о действиях Венесуэлы и рассматривает различные варианты дальнейших шагов. Представитель правительства США отказался детализировать возможные решения. В то же время государственная нефтяная компания PDVSA заявила, что суда, связанные с ее операциями, продолжают движение "с полной безопасностью, технической поддержкой и операционными гарантиями в рамках законного права на свободную навигацию".

Трамп накануне объявил, что блокада будет касаться танкеров, которые нарушили американские торговые санкции.

"Это блокада. Мы не позволим пройти никому, кому не следует проходить. Помните, они отобрали у нас все права на энергоносители. Они забрали всю нашу нефть недавно, и мы хотим ее вернуть. Но они ее забрали. Они забрали ее незаконно", – сказал президент США.

Детали морских рейсов

По оценке соучредителя TankerTrackers.com Самира Мадани, около 40 процентов судов, перевозивших венесуэльскую нефть в последние годы, уже попали под санкции США. На прошлой неделе американские правоохранители перехватили танкер с почти двумя миллионами баррелей венесуэльской нефти, направлявшийся в Азию, что стало серьезной эскалацией противостояния с режимом Николаса Мадуро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу или покидают ее порты. Он заявил, что отныне Венесуэла "полностью окружена" крупнейшей армадой в истории Южной Америки. По его словам, давление на Каракас будет только расти.

Напомним, 11 декабря правительство США объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, связанного с ним бизнесмена и ряда судоходных компаний. Решение касается также шести танкеров, которые работают в нефтяной сфере Венесуэлы и, по данным Вашингтона, обеспечивают финансовые ресурсы режима.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!