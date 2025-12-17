Венесуэла полностью окружена. Трамп приказал блокировать все нефтяные танкеры

Президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу или покидают ее порты. Он заявил, что отныне Венесуэла "полностью окружена" крупнейшей армадой в истории Южной Америки. По его словам, давление на Каракас будет только расти.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social, комментируя новые шаги своей администрации в отношении венесуэльской нефти и руководства страны. В заметке он подчеркнул: "Поэтому сегодня я приказываю ввести полную и всеобъемлющую блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в Венесуэлу и выходят из нее".

"Венесуэла полностью окружена самой большой армадой, которая когда-либо собиралась в истории Южной Америки", – написал Трамп, добавив, что "шок для них будет таким, какого они еще никогда не видели".

Резкая эскалация давления

В том же заявлении Трамп объявил режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро "иностранной террористической организацией". Он также обвинил действующие власти страны в использовании нефти из "украденных месторождений" для финансирования наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

Этот шаг стал очередным этапом эскалации давления Вашингтона на Каракас. Администрация Трампа уже длительное время публично называет Мадуро нелегитимным лидером и связывает его окружение с международными преступными сетями. В заявлении президента США прозвучали и прямые угрозы дальнейших действий, если Венесуэла, по его словам, не "вернет Соединенным Штатам" украденные активы.

Танкер и удары США

По данным американской стороны, на прошлой неделе США перехватили подсанкционный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Судно имело название The Skipper. После этого, как отмечается, по меньшей мере четыре супертанкера, которые направлялись в страну, резко изменили курс.

Пентагон также сообщал о более 20 ударах по судам, которые, по утверждению США, были задействованы в наркотрафике в водах вблизи Венесуэлы и Колумбии. В результате этих операций погибли десятки людей. Сам Трамп неоднократно заявлял, что США рассматривают и вариант ударов по наземным целям, а Мадуро должен быть отстранен от власти.

В Каракасе действия Вашингтона назвали попыткой захвата нефтяных резервов Венесуэлы, которые являются крупнейшими в мире. Венесуэльская экономика, по данным частных оценок местных экономистов, серьезно пострадала после ужесточения нефтяных ограничений. За первые десять месяцев 2025 года валютные поступления от экспорта нефти сократились примерно на 30%, а годовая инфляция, по прогнозам, может превысить 400% к концу года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правительство США 11 декабря объявило новые санкции против родственников венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, связанного с ним бизнесмена и ряда судоходных компаний. Решение касается также шести танкеров, которые работают в нефтяной сфере Венесуэлы и, по данным Вашингтона, обеспечивают финансовые ресурсы режима.

