США задержали еще один подсанкционный танкер в Индийском океане: подробности
Министерство обороны США заявило о задержании очередного подсанкционного танкера Veronica III. Корабль был привлечен к транспортировке подсанкционной иранской нефти.
Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства. Нефтеналивное судно проходило в зоне ответственностиИндо-Тихоокеанского командования армии США.
Армия США
Как сообщается, американские военные отслеживали путь корабля из Карибского моря в Индийский океан, а затем корабль был остановлен. Задержание корабля произошло без инцидентов.
"Международные воды – это не убежище. По суше, воздуху или морю мы найдем вас и восстановим правосудие", — подчеркнули в Пентагоне.
Согласно данным Главного управления разведки, которые публикует портал War&Sanctions, нефтеналивной танкер Veronica III причастен к незаконной перевозке сотен тысяч метрических тонн подсанкционной иранской нефти от имени компании NIOC. Само судно также находится под санкциями США с декабря 2024 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность захвата большего количества танкеров "теневого флота", которые перевозят подсанкционную иранскую нефть в Китай и другие страны. Пока от такого шага в Вашингтоне решили воздержаться, чтобы не спровоцировать возможного подорожания нефти.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее американская армия перехватила в Индийском океане очередной танкер теневого флота России Aquila II. Судно нарушало санкционный режим. Отмечается, что спецоперация по перехвату корабля прошла "без инцидентов.
