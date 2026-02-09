Военные США перехватили еще один танкер теневого флота России: что известно. Видео

Американские военные в Индийском океане перехватили еще один танкер теневого флота России. Они высадились на борт судна Aquila II, которое нарушало санкционный режим.

Об этом сообщило министерство войны США в соцсети Х. Отмечается, что спецоперация по перехвату танкера прошла "без инцидентов.

Что известно

Спецоперацию по перехвату и абордажу судна Aquila II американские военные силы провели в ночь на 9 февраля в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования.

Пентагон отслеживал и преследовал это судно от Карибского моря до Индийского океана.

"Aquila II действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину в отношении подсанкционных судов в Карибском бассейне. Оно убегало – и мы пошли следом", - говорится в сообщении.

Что известно о танкере Aquila II

На портале War&Sanctions, который ведет ГУРМО Украины, сообщается, что танкер Aquila II перевозил российскую подсанкционную нефть из портов РФ Черного, Балтийского морей, тихоокеанского региона.

"Танкер считается частью теневого флота, аффилирован с компанией SUNNE CO LIMITED, к которой 10 января 2025 года США применили санкции за деятельность в энергетическом секторе РФ", – говорится в сообщении.

Кроме США, судно находится под санкциями Великобритании, ЕС, Канады, Швейцарии и Украины.

США перехватили уже несколько танкеров, которые принадлежат к "теневому флоту" России.

Как сообщал OBOZ.UA:

7 января, армия США захватила два танкера, которые шли под флагом России и связаны с Венесуэлой. Речь идет о судах Marinera и Sophia .

9 января США смогли захватить еще один российский нефтяной танкер, Olina (он же Minerva M), который в составе флотилии вышел из Венесуэлы, полностью загруженный нефтью.

Накануне встречи Трампа и Мачадо США захватили шестой танкерс венесуэльской нефтью. Veronica стал шестым арестованным кораблем.

20 января в Карибском бассейне США задержали нефтяной танкер Sagitta. Он шел под флагом Панамы и принадлежал к теневому флоту России. Он стал седьмым захваченным танкером с тех пор, как Трамп объявил блокаду всех подсанкционных судов, следующих в Венесуэлу или из Венесуэлы.

