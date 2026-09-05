США взяли Иран под контроль, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 4 сентября, что Соединённые Штаты фактически взяли под контроль Иран. Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, сравнив ситуацию с Венесуэлой.

Видео дня

Как передает "Укринформ", Трамп заявил:"Мы взяли под контроль Венесуэлу, и мы, по сути, взяли под контроль Иран".

Трамп также упомянул о недавних ударах США по Ирану, в частности об операциях по уничтожению иранской радиолокационной системы. Президент отверг критику в отношении конфликта и заявил, что главным результатом считает успех своей администрации.

"Важно то, что мы добились огромного успеха. Мы не позволили Ирану получить ядерное оружие", – сказал американский президент.

В то же время Трамп заявил, что не считает нынешнее военное противостояние с Ираном войной."Для нас это мелочи, это не что-то грандиозное", – сказал он.

Накануне Трамп заявил, что военные США в ходе масштабных ударов в ночь на 1 сентября вывели из строя 28 иранских кораблей в Ормузском проливе.

Что известно об ударе

В воскресенье, 29 августа, США нанесли свой первый за более чем месяц удар по Ирану, атаковав две иранские ракетные пусковые установки на острове Ларак.

Иран в ответ атаковал американские военные объекты на базах в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании. Трамп заявил, что все иранские ракеты были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны, за исключением одной.

Напомним, руководители армии, ВМС и ВВС США, а также командующие американскими войсками в Европе, Азии и Латинской Америке предупредили министра обороны Пита Хэгсета о рисках продолжения масштабной операции против Ирана. Они считают, что длительная кампания истощает ресурсы США и ограничивает способность страны реагировать на угрозы в других регионах, в частности со стороны Китая.

Сам Дональд Трамп заявлял, что США не завершили конфликт с Ираном и не намерены сокращать свое военное присутствие. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, комментируя ход боевых действий и перспективы их завершения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США нанесли новую волну ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Седьмую ночь подряд американские военные наносят удары по целям на территории этой страны: на этот раз были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и иранские морские силы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!