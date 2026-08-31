Высшее военное руководство США предупредило Хегсета, что затянувшаяся война с Ираном играет на руку Китаю – WP

Руководители армии, ВМС и ВВС США, а также командующие американскими войсками в Европе, Азии и Латинской Америке предупредили министра обороны Пита Хегсета о рисках продолжения масштабной операции против Ирана. Они считают, что длительная кампания истощает ресурсы США и ограничивает способность страны реагировать на угрозы в других регионах, в частности со стороны Китая.

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The Washington Post ознакомилась с оценкой, подготовленной для главы Пентагона. Она содержится в выпуске Secretary of Defense Orders Book от 14 августа, а собеседники издания рассказали о содержании документа на условиях анонимности, поскольку он имеет гриф секретности.

Риски для США

Secretary of Defense Orders Book обычно готовят два раза в месяц. Документ содержит данные о доступности американских военных кораблей, самолетов, личного состава и систем вооружений в разных частях мира, а также оценки высшего военного руководства, которые учитываются при принятии решений Пентагоном.

Президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Тегеран открыл Ормузский пролив и согласился на ряд условий США для завершения конфликта. В то же время он заявлял, что все варианты остаются на столе, включая дальнейшие военные действия.

В связи с этим Центральное командование США, отвечающее за ведение войны против Ирана, на протяжении нескольких месяцев держит более 50 тысяч военнослужащих в состоянии готовности на случай нового приказа президента о нанесении ударов.

Командование не согласилось

Согласно документу от 14 августа, часть американских военных, развернутых на Ближнем Востоке, должна оставаться там до сентября, а для некоторых подразделений срок продлен даже до 2027 года.

Командующие Европейским, Тихоокеанским и Южным командованиями США, а также главный адмирал ВМС выступили против продления части развертываний. В документе их позицию обозначили как "non-concur" — то есть они не согласны с приказом, но все равно будут его выполнять.

Корабли, самолеты и другое оборудование из Европы, Азии и Латинской Америки были переброшены для поддержки операции против Ирана. По словам собеседников WP, это ограничило возможности командований выполнять свои задачи и проводить надлежащую подготовку. Особенно сложной ситуация стала для ВМС, которым приходится поддерживать высокий уровень военной активности.

Руководство армии и ВВС США согласилось с продолжением развертывания своих подразделений, но также подчеркнуло значительные риски такого решения.

Нагрузка на флот

Наиболее критично ситуацию оценил начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Колд. По данным собеседников издания, в документе он заявил, что ВМС не могут поддерживать нынешний уровень участия в войне против Ирана, поскольку конечной даты операции не видно.

ВМС США уже задействовали десятки кораблей для кампании против Ирана. Сначала они участвовали в наступательных действиях и защищались от иранских контратак, а последние несколько месяцев поддерживают блокаду иранских портов, которую Трамп использует в попытке добиться открытия Ормузского пролива. Некоторым кораблям и экипажам продлили сроки развертывания на несколько месяцев.

По словам людей, знакомых с оценкой, Колд сообщил Хегсету, что лишь около четверти эсминцев ВМС в настоящее время готовы к развертыванию. До войны этот показатель был значительно выше. Если нынешняя нагрузка сохранится, проблемы с обслуживанием кораблей могут поставить под угрозу готовность флота к другим возможным конфликтам.

Сам Колд недавно назвал продление развертываний "очень сложным" для американских моряков. Он также заявил, что обычно выступает против продления таких миссий, но решение зависит и от действий противника.

Потери ресурсов

Война также сказывается на запасах американского вооружения. По данным WP, истощение перехватчиков Patriot из-за войны с Ираном и предыдущих поставок Украине ограничило возможности администрации Трампа вновь усилить военную кампанию. Иран при этом сохраняет возможность наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

Помимо Patriot, США израсходовали значительное количество перехватчиков THAAD и дальнобойных ракет Tomahawk. Также американские военные потеряли около 25% парка беспилотников Reaper, а американские базы в регионе понесли убытки на миллиарды долларов. В то же время администрация Трампа опровергает сообщения о дефиците боеприпасов.

При этом часть подразделений ВВС, осуществляющих бомбардировки и другие круглосуточные операции на Ближнем Востоке, планируется оставить в регионе до 2027 года.

Угроза со стороны Китая

Проблемы возникают и в Тихоокеанском регионе. Адмирал Сэмюэл Папаро, возглавляющий Тихоокеанское командование США, не согласился с объемом поддержки, которую его командование вынуждено постоянно оказывать операциям против Ирана. Речь идет, в частности, об авианосной ударной группе и эсминцах.

Ключевые союзники США в Тихоокеанском регионе уже выражали обеспокоенность из-за сокращения запасов ракет и перехватчиков противовоздушной обороны, что может сделать их более уязвимыми перед Китаем. Единственный специально предназначенный для Тихого океана американский авианосец отправили на Ближний Восток, чтобы заменить другой, который находился в развертывании более 300 дней.

По словам одного из собеседников WP, военные командующие обычно обсуждают риски при распределении сил. Однако на этот раз оценка оказалась значительно более строгой, а отдельные генералы и адмиралы более откровенно, чем обычно, заявили Хегсету о несогласии с продолжением поставки техники и личного состава для операции, перспективы завершения которой остаются неопределенными.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США не завершили конфликт с Ираном и не намерены сокращать своё военное присутствие. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, комментируя ход боевых действий и перспективы их завершения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США нанесли новую волну ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Седьмую ночь подряд американские военные наносят удары по целям на территории этой страны: на этот раз были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и иранские морские силы.

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