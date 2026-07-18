США задействовали 50 тыс. военных: что известно о седьмой волне ударов по Ирану

США нанесли новую серию ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Седьмую ночь подряд американские военные наносят удары по целям на территории этой страны: на этот раз были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные склады оружия и иранские морские силы.

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К операциям в регионе привлечены 50 тыс. военнослужащих США, истребители, дроны и военные корабли. Подробностями о новой волне атак поделились в Центральном командовании США (CENTCOM).

США нанесли седьмую волну ударов по Ирану

Очередная серия ударов США по Ирану, по данным CENTCOM, завершилась около 04:30 утра 18 июля по киевскому времени (21:30 17 июля по восточному времени). Это была уже седьмая ночь подряд, когда американские военные атаковали иранские военные объекты.

"Центральное командование США (CENTCOM) нанесло удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам. Американские войска, помимо прочих ресурсов, задействовали истребители, беспилотники и военные корабли", – говорится в сообщении.

В CENTCOM подчеркнули, что атаки продолжаются в рамках "продолжения привлечения Ирана к ответственности по указанию главнокомандующего" Дональда Трампа.

Также военные заявили, что продолжают полную морскую блокаду иранских портов.

"Более 50 тыс. американских военнослужащих действуют по всему Ближнему Востоку и остаются бдительными, смертоносными и готовыми к действию", – заверили в CENTCOM.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, в рамках шестой волны ударов по Ирану, среди прочих целей США поразили мосты на юге страны: они являются важной составляющей логистики КВИР.

Атаки в США объясняют тем, что Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.

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