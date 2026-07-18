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США задействовали 50 тыс. военных: что известно о седьмой волне ударов по Ирану

Лилия Рагуцкая
Новости. Мир
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США нанесли новые удары по Ирану
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США нанесли новую серию ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Седьмую ночь подряд американские военные наносят удары по целям на территории этой страны: на этот раз были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные склады оружия и иранские морские силы.

К операциям в регионе привлечены 50 тыс. военнослужащих США, истребители, дроны и военные корабли. Подробностями о новой волне атак поделились в Центральном командовании США (CENTCOM).

США нанесли седьмую волну ударов по Ирану

Очередная серия ударов США по Ирану, по данным CENTCOM, завершилась около 04:30 утра 18 июля по киевскому времени (21:30 17 июля по восточному времени). Это была уже седьмая ночь подряд, когда американские военные атаковали иранские военные объекты.

В CENTCOM показали удары по Ирану в седьмую ночь атак

"Центральное командование США (CENTCOM) нанесло удары по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским силам. Американские войска, помимо прочих ресурсов, задействовали истребители, беспилотники и военные корабли", – говорится в сообщении.

В CENTCOM показали удары по Ирану в седьмую ночь атак

В CENTCOM подчеркнули, что атаки продолжаются в рамках "продолжения привлечения Ирана к ответственности по указанию главнокомандующего" Дональда Трампа.

В CENTCOM показали удары по Ирану в седьмую ночь атак
В CENTCOM показали удары по Ирану в седьмую ночь атак

Также военные заявили, что продолжают полную морскую блокаду иранских портов.

"Более 50 тыс. американских военнослужащих действуют по всему Ближнему Востоку и остаются бдительными, смертоносными и готовыми к действию", – заверили в CENTCOM.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, в рамках шестой волны ударов по Ирану, среди прочих целей США поразили мосты на юге страны: они являются важной составляющей логистики КВИР.

Атаки в США объясняют тем, что Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.

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