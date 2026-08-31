"Жестоко ударим": Трамп пригрозил Ирану ответными мерами после удара по базам США в Иордании

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести ответный удар по Ирану после того, как Корпус стражей Исламской революции атаковал американские военные базы в Иордании. Тегеран атаковал военную инфраструктуру армии США ночью.

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Об этом он заявил в комментарии телеканалу Fox News. Однако когда это произойдет, он не уточнил.

"Мы по ним жестоко ударим. Ответ последует", – заверил Трамп.

Что известно об ударе

В воскресенье, 29 августа, США нанесли свой первый за более чем месяц удар по Ирану, атаковав две иранские ракетные пусковые установки на острове Ларак.

Иран в ответ атаковал американские военные объекты на базах в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании. Трамп заявил, что все иранские ракеты были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны, за исключением одной.

Напомним, руководители армии, ВМС и ВВС США, а также командующие американскими войсками в Европе, Азии и Латинской Америке предупредили министра обороны Пита Хегсета о рисках продолжения масштабной операции против Ирана. Они считают, что затянувшаяся кампания истощает ресурсы США и ограничивает способность страны реагировать на угрозы в других регионах, в частности со стороны Китая.

Сам Дональд Трамп заявлял, что США не завершили конфликт с Ираном и не намерены сокращать свое военное присутствие. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, комментируя ход боевых действий и перспективы их завершения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США нанесли новую волну ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Седьмую ночь подряд американские военные наносят удары по целям на территории этой страны: на этот раз были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и иранские морские силы.

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