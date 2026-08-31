США нанесли удар по иранским пусковым установкам вблизи Ормузского пролива: Тегеран пригрозил ответом

Американская армия нанесла удар по двум пусковым установкам иранских ракет на острове Ларак. Это произошло в воскресенье, 30 августа, после того как была зафиксирована готовность иранского Корпуса стражей Исламской революции к запуску ракет с морскими минами в Ормузский пролив.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Это первый публично зарегистрированный удар США по иранским целям за более чем месяц, что знаменует эскалацию после периода затишья.

Что известно об атаке

По данным источника, пусковые установки готовились к операции, представляющей угрозу для коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Этот удар был нанесен всего через несколько дней после того, как Центральное командование армии США завершило операцию по разминированию международных морских путей.

"Армия США тщательно следит за ситуацией в этом районе и готова защищать свободное торговое судоходство через этот важный водный путь", – отметил чиновник.

В начале недели президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран предупреждали о том, что любое судно, которое попытается заминировать пролив, будет уничтожено.

В КВИР же заявили, что в результате атаки погибли и были ранены несколько военных и гражданских лиц, но конкретных данных о количестве жертв не приводили, пригрозив "ударом в ответ".

Отметим, что остров Ларак, расположенный у Ормузского пролива, ранее уже подвергался атакам со стороны американской армии. Ранее удар по острову был нанесен в конце июля.

Напомним, 8 августа стало известно, что Иран выдвинул США ряд требований для открытия Ормузского пролива. Среди них Тегеран назвал прекращение войны, отмену морской блокады и компенсацию за нанесенный ущерб.

Как писал OBOZ.UA, однако 11 августа Дональд Трамп заявил, что США якобы взяли под контроль Ормузский пролив и обеспечили его открытость для судоходства. В то же время он не исключил, что Иран может попытаться вновь заминировать стратегический водный путь.

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