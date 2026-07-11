США вновь дали Ирану срок на прекращение нападений в Ормузском проливе

Администрация американского президента Дональда Трампа требует от Ирана публично заявить об открытии Ормузского пролива и взять на себя обязательство прекратить обстрелы коммерческих судов. Причем иранский режим должен сделать это в течение ближайших 24 часов, до конца субботы, 11 июля.

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В администрации Трампа утверждают, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании. По крайней мере, так заявляют американские чиновники, пишет Axios.

Нарушение предыдущего соглашения

По словам представителей администрации Трампа, предупреждение было передано иранской стороне как напрямую, так и через региональных посредников.

Утверждается, что Иран, "осуществляя регулярные обстрелы" гражданских судов в Ормузском проливе и вокруг него, нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный три недели назад.

Неспособность Тегерана выполнить относительно простое условие о прекращении огня вызывает серьезные сомнения в его готовности соблюдать гораздо более сложное ядерное соглашение, подчеркнули представители Трампа.

Иранцы признали свои ошибки

В то же время в окружении Трампа утверждают, что "после двух дней взаимных обстрелов" в начале недели иранские представители сами обратились к Вашингтону с просьбой продолжить переговоры и якобы "признали свою ошибку".

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи отрицает, что Тегеран просил о диалоге с США, добавляет Axios. По словам иранца, его страна лишь"согласилась обсудить ситуацию по просьбе посредников из Катара".

Новый ультиматум

Так или иначе, к началу воскресенья, 12 июля, в Вашингтоне ожидают от Ирана "чёткого заявления".

"Мы хотим, чтобы они публично заявили, что прекратят обстреливать суда, и прямо или косвенно признали, что они ошиблись. Мы сейчас над этим работаем", – цитирует издание одного из чиновников.

Другой представитель администрации США предупредил о "суровых последствиях" для Тегерана в случае отказа выполнить это требование.

Переговорный трек

Как сообщал OBOZ.UA,10 июля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон согласился возобновить переговоры с Ираном. В то же время он подчеркнул, что перемирие между сторонами, о котором говорили ранее, уже завершилось. По его словам, именно Иран обратился к США с просьбой продолжить переговоры.

Ранее президент США утверждал, что Тегеран очень хочет заключить соглашение, однако в Вашингтоне сомневаются, будет ли иранская сторона выполнять свои обязательства.

В свою очередь в Иране сообщили, что 10 июля в Тегеран прибыла делегация Катара, выступающего посредником в переговорах.

Обострение ситуации в проливе

Иран обстрелял суда, проходившие через Ормузский пролив, заявив, что они пытались пройти по водному пути без надлежащего разрешения Тегерана. В ответ американские войска нанесли удары по иранским объектам, преимущественно в прибрежных районах вблизи пролива. В Вашингтоне пояснили, что эти действия были направлены на защиту свободы судоходства по одному из важнейших морских маршрутов мира, по которому до начала войны транспортировалось около 20% мировых поставок сырой нефти и природного газа.

9 июля Центральное командование США, отвечающее за американские силы на Ближнем Востоке, обнародовало заявление, назвав его "проверкой фактов". В нём отмечается, что Ормузский пролив является международным водным путём, а Иран не имеет права устанавливать над ним контроль.

Последняя волна атак в регионе совпала с шестидневными траурными церемониями в Иране после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, который, по имеющейся информации, был убит в первый день американо-израильских авиаударов 28 февраля.

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