Обещал СОЧщнику тыловую должность в армии: военнослужащего разоблачили в незаконной схеме. Фото

Правоохранители разоблачили военнослужащего, который за 20 тысяч долларов пообещал помочь другому бойцу, самовольно покинувшему воинскую часть, избежать уголовной ответственности и получить должность в тылу. По данным следствия, для этого он должен был использовать связи среди должностных лиц одной из воинских частей Киевской области и обеспечить оформление необходимых документов.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции Украины. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения.

Обещал решить вопрос через знакомых в воинской части

По данным следствия, 40-летний военнослужащий узнал, что его знакомый, находившийся в статусе "СЗЧ", ищет возможность восстановления в армии. Он заверил товарища, что может помочь ему за 20 тысяч долларов устроиться на тыловую должность в одной из воинских частей Киевской области.

За эти деньги злоумышленник пообещал организовать получение рекомендательного письма – так называемого "отношения" — от командира одной из воинских частей. Именно этот документ должен был освободить военнослужащего от уголовной ответственности и стать основанием для его перевода на тыловую должность.

По версии следствия, подозреваемый утверждал, что будет действовать через знакомых чиновников в армии.

После достижения договоренности стороны договорились встретиться для передачи денег. Во время этой встречи, которая проходила под контролем правоохранительных органов, злоумышленник получил 20 тысяч долларов.

Получив деньги, он сказал товарищу, что рекомендательное письмо для него будет готово в ближайшие дни после того, как часть денег будет передана должностному лицу соответствующей воинской части.

Задержали сразу после получения денег

Правоохранители задержали военнослужащего сразу после получения взятки.

Ему было предъявлено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 888 576 гривен.

Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, которые могли быть причастны к организации незаконной схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве разоблачили военного, который за 10 тысяч долларов обещал уклонисту помощь в выезде за границу. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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