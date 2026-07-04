«Смерть США и Израилю»: в Иране собралась толпа на многодневные похороны Хаменеи

В Иране в субботу, 4 июля, началась многодневная церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, погибшим в результате израильского авиаудара в начале войны. На траурные мероприятия в Тегеране собрались огромные толпы людей, которые скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги, а также призывы к мести.

Видео дня

Об этом пишет Times of Israel. Издание отмечает, что иранские власти ожидают участия миллионов человек в похоронных мероприятиях. В материале приводятся слова участников церемонии, которые открыто призывали к мести после гибели Хаменеи.

Настроения толпы

Гроб с телом Хаменеи установили в стеклянном саркофаге в комплексе "Гранд Мосалла" в Тегеране. Многие из присутствующих плакали, а толпа скандировала: "Месть! Месть!", "Смерть Америке", "Смерть Израилю" и другие лозунги. Часть участников церемонии держала красные флаги, которые в шиитской традиции символизируют месть, а мужчины ритмично били себя в грудь, следуя похоронному обряду.

Выступавший во время траурной церемонии заявил, что люди пришли "не на похороны, а ради мести". По его словам, они не намерены забыть о гибели своего лидера.

18-летний студент Хамидреза Шабани сказал, что считает необходимым "отомстить за кровь" верховного лидера. А 27-летняя Ханане Мусави, пришедшая на церемонию вместе с матерью, заявила, что не ожидала стать свидетельницей такого дня и хотела бы "умереть до этой трагедии".

Дальнейшие шаги

На сцене, установленной в Гранд-Мосалле, воссоздали оформление места, где Хаменеи ранее выступал с речами. Именно этот комплекс в центре Тегерана был разрушен израильским авиаударом 28 февраля, в ходе которого погибли верховный лидер Ирана и несколько членов его семьи. На его гроб положили черный тюрбан, символизирующий происхождение от пророка Мухаммеда.

Рядом с гробом Хаменеи разместили гробы его погибших родственников. Среди участников церемонии также были люди с портретами нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи, хотя он сам публично не появился.

На похоронах были замечены желтые флаги группировки "Хезболла", которая поддерживает Иран и участвует в боевых действиях против Израиля на юге Ливана. Организация входит в так называемую "Ось сопротивления" – сеть союзных Ирану вооруженных формирований на Ближнем Востоке, выступающих против Израиля и США.

Иранские власти рассчитывают, что улицы Тегерана заполнят миллионы людей. Организаторы церемонии раздавали присутствующим прохладительные напитки и поливали толпу водой из-за жаркой погоды.

Один из участников церемонии, Али Каземи, приехавший из города Тебриз, расположенного примерно в 530 километрах от столицы, заявил, что прибыл, чтобы продемонстрировать поддержку страны и религии.

По данным Times of Israel, власти Ирана стремятся обеспечить максимально массовое участие в траурных мероприятиях. Это происходит на фоне переговоров с США о завершении войны, а также из-за опасений возможных новых ударов со стороны Израиля.

Символическая дата

Иран начал церемонию похорон Али Хаменеи 4 июля – в день 250-летия основания США. Официально власти не объясняли выбор этой даты, однако во время траурных мероприятий в Тегеране толпа вновь скандировала лозунги "Смерть Америке!" и "Смерть Израилю!", которые стали традиционными после Исламской революции 1979 года.

В это же время президент США Дональд Трамп выступал в Южной Дакоте у горы Рашмор по случаю юбилея страны. Он, в частности, заявил: "Мы хорошенько ударили по Ирану. Они очень хотят договориться. Мы дали им неделю на похороны".

На церемонии в Тегеране также были заметны плакаты с призывами убить американского президента. Между тем главный переговорщик Ирана Казем Гарибабади раскритиковал совместное заявление премьер--министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о готовности их военных патрулировать Ормузский пролив. По его словам, безопасность в проливе должны обеспечивать прибрежные государства, а любые попытки внешнего вмешательства будут иметь последствия.

Тело Хаменеи планируют перевезти в несколько городов Ирана и соседнего Ирака. В связи с траурными мероприятиями власти перекрыли улицы Тегерана, закрыли воздушное пространство и ввели ограничения в повседневной жизни столицы.

В то же время до сих пор неизвестно, появится ли на церемонии новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Накануне иранское объединенное военное командование также предостерегло Израиль и США от любых "просчетов" в ближайшие дни после угроз в адрес нового руководителя страны.

Напомним, что в июне США и Иран подписали меморандум, который разблокировал Ормузский пролив – именно Аракчи и Галибаф для подготовки этого летали на встречу с американцами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в конце июня президент США Дональд Трамп объявил о срочной встрече, которая состоится в столице Катара Дохе. Инициатором этих переговоров, как отметил Трамп, является Иран.

Однако уже через день Иран заявил, что в ближайшие дни не будет проводить переговоры с США, несмотря на заявление президента США. При этом в Тегеране не опровергли отправку переговорщиков, но подчеркнули, что поездка иранской делегации в Доху не связана с визитом американских представителей.

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что Израиль нанес удар, в результате которого погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возглавлявший страну с 1989 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!