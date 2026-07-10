В Украине появится банкнота 2000 грн: дата выпуска, как будет выглядеть и кто на ней изображен. Фото

В Украине с 4 сентября 2026 года поступит в обращение новая банкнота номиналом 2000 грн. На купюре изображен поэт, диссидент и правозащитник Василий Стус. Впрочем, это решение связано не только с чествованием исторической личности, но и с изменениями в экономике – за 7 лет после появления банкноты номиналом 1000 грн зарплаты и объем наличных в обращении существенно выросли.

Видео дня

Об этом во время пресс-брифинга заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный. Соответствующий пресс-релиз также опубликован на официальном сайте НБУ.

Дата введения новой купюры была выбрана символически. Именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" Василий Стус, Вячеслав Чорновил и Иван Дзюба провели первый в СССР открытый протест против политических репрессий украинской интеллигенции.

Как выглядит купюра номиналом 2000 грн и чем она отличается

По дизайну новая банкнота повторяет модифицированные банкноты гривны образца 2014-2019 годов. Однако по размеру и цвету она заметно отличается от банкнот других номиналов:

основной цвет – синий;

размер банкноты – 75 × 166 мм.

На лицевой стороне купюры изображен портрет Стуса. На оборотной стороне – здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился поэт.

По словам Пышного, банкнота представляет собой своеобразную "книгу", в которой каждый элемент имеет символическое значение. В дизайне использованы мотивы мозаик художницы Аллы Горской, в частности образ "бориветра", ставший метафорой украинских шестидесятников, сохранявших свободу даже под давлением советской системы.

Также на купюре размещена строка из стихотворения Стуса, написанного в заключении: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". Надпись выполнена шрифтом, созданным по мотивам графики Георгия Нарбута – автора первых украинских гривен эпохи Украинской Народной Республики.

Кроме того, банкнота номиналом 2000 грн имеет усиленную защиту. Она содержит более 20 защитных элементов, среди которых:

обновленная "оконная" защитная полоса – частично введенная в толщу бумаги полимерная полоса, обладающая ярко выраженным оптическим эффектом при изменении угла наклона банкноты;

элемент SPARK с кинетическим эффектом – при изменении угла наклона на участках изображения наблюдаются плавные переходы цветов от пурпурного к золотисто-зеленому.

"Это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. Дизайн ленты разработан по заказу Национального банка в сине-желтой цветовой гамме. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и смена изображения – тризуб сменяется знаком гривны. Эта лента, как новый продукт, была представлена производителем лишь в конце апреля 2026 года, и вот сейчас мы уже внедрили ее в новую банкноту", – рассказал Пышный.

Что изменится для украинцев после введения 2000 грн

После введения новой купюры специально обменивать деньги или обращаться в банки не нужно. Банкнота номиналом 2000 грн постепенно поступит в обращение через банки и банкоматы и будет использоваться наравне с другими номиналами.

Купюры номиналом 1000 грн останутся законным платежным средством и продолжат находиться в обращении без каких-либо ограничений.

В Нацбанке ожидают, что новый номинал сделает наличные расчеты более удобными. Для населения это означает меньшее количество банкнот при получении крупных сумм, а для банков, торговых сетей и инкассаторских служб – сокращение расходов на транспортировку, обработку и хранение наличных.

Почему НБУ решил выпустить банкноту номиналом 2000 грн

В Национальном банке отмечают: появление нового номинала является закономерным этапом развития денежного обращения. Аналогичное решение в 2019 году было принято в отношении банкноты номиналом 1000 грн, а теперь экономические показатели вновь изменились.

По словам Пышного, со времени появления тысячной купюры среднемесячная зарплата украинцев выросла примерно втрое, тогда как потребительские цены – почти вдвое. Если семь лет назад для выдачи средней зарплаты наличными хватало около десяти банкнот по 1000 грн, то сейчас для этого требуется уже более тридцати.

Еще один аргумент – существенный рост количества наличных. Если в 2019 году в обращении находилось почти 390 млрд грн, то по состоянию на 1 июля 2026 года этот показатель превысил 970 млрд грн. В НБУ объясняют, что дополнительный спрос на наличные в значительной степени сформировался из-за полномасштабной войны, когда возможность расплачиваться банкнотами остается критически важной для жителей прифронтовых территорий.

Кроме того, сегодня более 55% всей стоимости банкнот в обращении приходится именно на купюры номиналом 1000 грн. В мировой практике центральных банков это считается одним из сигналов о том, что пришло время вводить банкноту более высокого номинала.

Означает ли появление новой купюры инфляцию или девальвацию

Появление банкноты номиналом 2000 грн само по себе не означает девальвацию гривны или проведение денежной реформы. ВНБУ подчеркивают, что это техническое решение для более эффективного обслуживания наличного обращения.

В то же время традиционно новые крупные номиналы обычно появляются тогда, когда экономика и уровень цен существенно меняются. Именно поэтому среди аргументов Нацбанк прямо называет рост зарплат, инфляции и объемов наличности в экономике.

При этом в Украине по-прежнему доминируют безналичные расчеты. По данным НБУ, 96 из 100 операций с платежными картами осуществляются безналично. Однако во время войны доступ к наличным средствам остается одним из ключевых элементов финансовой устойчивости страны.

Как сообщал OBOZ.UA, также изымает Нацбанк изымает из обращения купюры номиналом 50 и 200 грн – однако не все, а только те, что были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в ходе этой процедуры купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!