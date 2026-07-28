США приступили к пересмотру численности войск в Европе: что известно

Министерство обороны США официально приступило к пересмотру военного присутствия в Европе. В Пентагоне заявили, что этот процесс должен обеспечить переход НАТО к большей ответственности за собственную обычную оборону.

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Об этом в X написал заместитель министра обороны США Элбридж Колби. По его словам, пересмотр размещения американских войск в Европе уже начался.

"Сегодня Министерство обороны приступило к пересмотру военного присутствия в Европе, о котором министр Хегсет объявил во время последней встречи министров обороны НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении заместителя министра.

Колби отметил, что пересмотр будет полноценным и направленным на оценку дальнейшей роли США в европейской безопасности.

"Как тогда отметил министр, это будет настоящий пересмотр, призванный обеспечить, чтобы НАТО быстро и необратимо двигалось к тому, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за свою обычную оборону", — добавил он.

Напомним, Пентагон рассматривает возможность отмены планов по размещению крылатых ракет "Томагавк" в Германии. Одной из главных причин называют опасения эскалации со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, США объявили о намерении сократить своё военное присутствие в Германии. Речь идёт о выводе пяти тысяч военнослужащих в течение ближайшего года.

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