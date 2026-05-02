Месть Мерцу за критику войны в Иране? США планируют вывести из Германии 5 тыс. военных в течение года

Соединенные Штаты объявили о намерении сократить свое военное присутствие в Германии. Речь идет о выводе нескольких тысяч военнослужащих в течение ближайшего года.

На фоне этого решения обострилось политическое напряжение между Вашингтоном и Берлином. Об этом сообщает CNN.

В Пентагоне сообщили, что в течение следующих шести-двенадцати месяцев из Германии будет выведено около 5 тысяч американских военных. По словам главного представителя оборонного ведомства Шона Парнелла, соответствующее решение принято после анализа дислокации сил США в Европе с учетом потребностей театра военных действий и текущей ситуации.

После реализации этого шага в Германии будет оставаться более 30 тысяч американских военнослужащих. По состоянию на конец 2025 года их количество превышало 36 тысяч, что делает страну одним из ключевых центров присутствия США в Европе.

На фоне этого решения обострилась риторика между политическими лидерами. Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца относительно войны США против Ирана. В частности, Мерц раскритиковал действия Вашингтона, назвав их непродуманными и происходящими без четкой стратегии.

Канцлер также заявлял, что Иран демонстрирует эффективную тактику избегания переговоров, что, по его словам, ставит США в сложное положение. В ответ Трамп заявил, что немецкий лидер "не понимает, о чем говорит", и уже через несколько дней объявил о намерении пересмотреть численность американских войск в Европе.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал решение США "предсказуемым" и подчеркнул, что оно в очередной раз демонстрирует необходимость для Европы усиливать собственную обороноспособность. По его словам, Германия уже движется в этом направлении.

В то же время официальный Берлин пытается сохранять стабильные отношения с Вашингтоном. Сам Мерц ранее заявлял, что его контакты с американским президентом остаются "хорошими", несмотря на публичные разногласия.

Германия остается важным военным хабом для США и НАТО. В частности, на ее территории расположена авиабаза Рамштайн, где базируется командование Военно-воздушных сил США в Европе, а также объекты, обеспечивающие логистику, транспортировку и медицинскую эвакуацию.

Напряженность между США и европейскими союзниками усилилась после начала войны с Ираном, в которую, по данным западных СМИ, Вашингтон вступил без предварительного согласования с большинством партнеров по НАТО. Трамп неоднократно критиковал союзников за недостаточную поддержку и даже допускал возможность сокращения военного присутствия США в других странах, в частности в Италии и Испании.

Несмотря на это, Германия продолжает оказывать ограниченную поддержку США, в частности позволяя использовать свою инфраструктуру для операций, связанных с конфликтом. В то же время Берлин воздерживается от прямого участия в боевых действиях и сосредотачивается на возможной роли в послевоенной стабилизации региона.

В частности, немецкая сторона уже объявила о подготовке к участию в международных миссиях после завершения конфликта, а также об отдельных шагах, направленных на обеспечение безопасности судоходства, включая развертывание морских сил в Средиземном море.

Как сообщает OBOZ.UA, ранее стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассматривает план "наказания" некоторых стран – членов Североатлантического альянса (НАТО), которые, по его мнению, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Этот план предусматривает вывод американских войск из тех стран, которые не поддержали эту военную кампанию, и размещение их в странах, которые более полезны в этом смысле.

