Пентагон может отменить поставки ракет Tomahawk в Германию: названа неожиданная причина

Пентагон рассматривает возможность отмены планов по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии. Одной из главных причин называют опасения эскалации со стороны России.

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Такой шаг может стать серьезным отступлением от ранее согласованной политики США по поддержке союзников в Европе. Об этом пишет POLITICO.

Отмечается, что решение об отмене поставок ракет частично связано с опасениями Вашингтона относительно реакции Москвы. По словам двух европейских и одного американского чиновника, в США считают, что размещение высокоточных ракет в центре Европы может спровоцировать ответные шаги России.

В то же время такой отказ фактически разрушит соглашение, заключенное еще при администрации Джо Байдена, и оставит Германию без важного элемента обороны. Немецкие лидеры неоднократно подчеркивали острую потребность в современных дальнобойных средствах сдерживания.

Вероятное решение также является частью более широкого пересмотра роли США в НАТО. В частности, рассматривается сокращение американского военного присутствия в Европе, включая отказ от развертывания тысяч военных в Германии и частичный вывод техники.

Верховный командующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что европейские союзники должны активизироваться и брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. По его словам, США планируют переориентировать свои силы на другие регионы.

Дополнительным фактором является истощение американских запасов вооружения. Во время недавнего конфликта с Ираном США потратили значительное количество ракет Tomahawk и систем Patriot. Министр обороны Пит Гегсет предупредил, что восстановление запасов может занять месяцы или даже годы.

В Германии такие сигналы вызывают серьезное беспокойство. Канцлер Фридрих Мерц уже заявлял, что не рассчитывает на размещение американских ракет из-за их ограниченного количества. По его словам, США сейчас сосредоточены на собственных потребностях.

Кроме того, Пентагон уже отменил развертывание около 5000 американских военных в Германии, что стало неожиданностью для европейских партнеров. Решение о сокращении военного присутствия было принято на фоне политической напряженности и пересмотра приоритетов Вашингтона.

На этом фоне ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной. Россия уже давно разместила в Калининградской области ракеты "Искандер", способные нести ядерные боеголовки. Кроме того, в Беларуси развернуты ракеты средней дальности, которые могут поразить цели по всей Европе за считанные минуты.

Германия, в свою очередь, пытается найти альтернативы. В Берлине рассматривают как закупку готовых систем, так и развитие собственного производства совместно с европейскими партнерами. Также обсуждается создание новых оборонных проектов в долгосрочной перспективе.

Несмотря на развитие беспилотных технологий и более дешевых систем, немецкие военные не считают их полноценной заменой ракетам типа Tomahawk. В целом в Европе опасаются, что сокращение роли США заставит союзников быстрее закрывать оборонные пробелы, чем это позволяют их ресурсы и возможности оборонной промышленности.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа из-за того, как он действует в Иране. Также политик выразил сомнение относительно возможности свержения иранского режима. Мерц заявил, что действия главы Белого дома не являются деэскалацией конфликта, и не попыткой достичь мира, а"масштабной эскалацией с неопределенным результатом". Канцлер также обвинил Трамп в том, что США "совершенно очевидно вступили в эту войну без всякой стратегии" и не имеют четкой стратегии выхода из конфликта.

После этого Дональд Трамп набросился на канцлера Германии, обвинив его в том, что он якобы допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана. Американский лидер заявил, что Мерц "не понимает, что говорит".

Впоследствии Фридрих Мерц заверил, что несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с президентом США Дональдом Трампом остаются неизменно хорошими. Он отметил продолжение активного трансатлантического диалога.

На фоне спора между Трампом и Мерцом США объявили о намерении сократить свое военное присутствие в Германии. Речь идет о выводе пяти тысяч военнослужащих в течение ближайшего года.

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