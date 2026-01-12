Представители США и Ирана обсудили возможное проведение встречи 'в ближайшие дни' – Axios

На фоне масштабных протестов в Иране и их силового подавления, включая убийства и задержания активистов, министр иностранных дел страны Аббас Арагчи якобы связывался со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в минувшие выходные (10–11 января). Это произошло на фоне угроз Дональда Трампа применить военную силу.

Арагчи и Уиткофф обсуждали возможное проведение встречи в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 12 января, заявило Axios, ссылаясь на "два осведомленных источника".

Что известно о контактах

Похоже на то, что переговоры были попыткой Тегерана деэскалировать отношения с Вашингтоном – или по крайней мере выиграть больше времени.

"Это первый признак того, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном все еще открыт, несмотря на тупик в ядерных переговорах и обмен угрозами между двумя странами", – отметили журналисты.

Собеседники не уточнили, как именно разговаривали дипломаты: текстовыми сообщениями или по телефону.

По информации СМИ, Уиткофф и Арагчи начали переписку во время неудачных ядерных переговоров между США и Ираном в прошлом году. Общение продолжалось даже после того, как США бомбили ядерные объекты Ирана в июне.

"Канал связи между нашим министром иностранных дел Аббасом Арагчи и специальным посланником США [Стивом Уиткоффом] открыт, и обмен сообщениями осуществляется при необходимости", – подтвердил в понедельник представитель МИД Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи.

Он добавил, что представители власти обеих стран также общаются через швейцарский посреднический канал.

Сообщения, которые они получают от Соединенных Штатов, в Тегеране считают "противоречивыми", как выразился Багаи.

Что предшествовало

Ожидается, что глава Белого дома проведет встречу со своей командой по национальной безопасности во вторник, 13 января, чтобы обсудить варианты поддержки протестов и ослабления иранского режима.

Трамп в воскресенье предупреждал, что рассматривает "очень сильные варианты" реагирования на ситуацию в Иране.

"Мы очень серьезно к этому относимся". Военные рассматривают этот вопрос. Мы рассматриваем очень убедительные варианты. Мы примем решение", – уверял он, не раскрывая никакой конкретики.

Как писал OBOZ.UA:

– Санкции, политический кризис, массовые протесты и рост международного напряжения вызвали историческое обесценивание национальной валюты Ирана, который является последовательным союзником России. По состоянию на 12 января курс риала впервые достиг 0 евро за 1 риал.

– Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Дональда Трампа ликвидировать верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллу Али Хаменеи. По его словам, дальнейшие действия США должны быть направлены на поддержку протестующих и давление на иранские власти.

