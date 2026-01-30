США и союзники массово перебрасывают боевую авиацию на Ближний Восток, из Ирана совершаются подозрительные рейсы в Москву: что происходит

Соединенные Штаты вместе с союзниками массово перебрасывают боевую авиацию и военных на Ближний Восток. Известно даже, что носители ядерного оружия бомбардировщики B-52 ВВС США покинули Гавайи и также направились в сторону Ирана. Одновременно с этим правительственный самолет вылетел из Тегерана в страну-агрессора России.

Глава Пентагона Пит Гегсет предупредил режим Ирана о "готовности" США к каким-то действиям, утверждает Iran International. Президент США Дональд Трамп готов ударить по Ирану, чтобы в стране снова вспыхнули протесты, в свою очередь объясняет Reuters.

Что происходит

"Иранцы, заключайте соглашение, отказываетесь от ядерного оружия и диктатуры, потому что если нет – мы готовы", – с такой довольно лаконичной речью Пит Гегсет обратился к Ирану. Никаких официальных сообщений или комментариев пока из Соединенных Штатов нет.

Одновременно мониторинговые ресурсы сообщают об активности внепланового авиасообщения между Ираном и страной-агрессором Россией. Так, вечером 29 января, сначала иранский военный транспортник прибыл в Москву, после чего еще один иранский транспортник вылетел из Ирана в РФ.

Чуть позже стало известно, что самолет иранского правительства покинул Иран и также направляется в Москву.

Также наблюдается воздушная активность, связанная с переброской вооруженных сил США и союзников на Ближний Восток.

Как утверждает Reuters, ссылаясь на собственные источники, в сторону Ирана движется военная армада США во главе с USS Abraham Lincoln, которая готова нанести удары по объектам на территории страны в случае, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки.

Слабый Иран

По данным Reuters, президент США "рассматривает возможность ударов" по режиму Ирана "для вдохновения протестующих" на новые протесты.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Иран сейчас "слабее, чем когда-либо", поскольку власти не могут удовлетворить главные претензии протестующих и решить их ключевые проблемы. Рубио считает, что экономика исламской республики находится "в состоянии коллапса".

В то же время, сенатор Линдси Грэм заявил, что ядерная сделка с Ираном невозможна, пока у власти остается "религиозный убийственный режим аятоллы". Он также намекнул иранцам о военном ударе по режиму исламистов.

"Протестующие, которые в Иране гибнут тысячами, стремятся положить конец репрессивному режиму аятоллы, чтобы иметь жизнь со свободой и без страха. Продолжайте протестовать. Помощь уже в пути", – отметил сенатор.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 июня Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

После этого Трамп отдельно пригрозил Тегерану уничтожить и другие ядерные цели, заявив, что "будет либо мир, либо трагедия для Ирана".

В ответ Иран заявил, якобы вывез "критические материалы" с атакованных объектов еще до ударов США.

