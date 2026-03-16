Продажа SIM-карт по паспортам: как после изменений пользоваться мобильной связью и почему это необходимый шаг

Заявление спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина о том, что из-за отсутствия доступа к Starlink россияне скупают украинские SIM-карты, запустило очередную волну обсуждений целесообразности введения продажи "симок" по паспортам. Сторонники этой идеи утверждают: так Украина усилит свою безопасность как государства, а для самих граждан снизятся риски стать жертвами мошенников.

Более того – по данным GSMA (Ассоциация "Специальная Группа Мобильных технологий" – объединение мобильных операторов и других компаний мобильной связи со всего мира), на конец 2025 года около 160 стран ввели обязательную регистрацию SIM-карт. Поэтому очевидно, что рано или поздно, такое решение будет принято и в Украине.

Впрочем, пока что во власти открыто констатируют: сейчас шансов на привязку SIM-карт к паспортам почти нет. Ведь этот рынок приносит мобильным операторам миллиарды, терять которые, они, естественно, не захотят.

OBOZ.UA же собрал мнения представителей рынка и экспертной среды – и выяснил, действительно ли усилит безопасность введение продажи "симок" по паспортам, кто после этого может оказаться за решеткой и почему в случае принятия решения "пропетлять" не получится ни у кого.

Забрать у россиян инструмент террора украинцев

По словам Волошина, проблема "бесконтрольности" SIM-карт украинских операторов обострилась в конце февраля – когда россияне потеряли доступ к Starlink, что значительно снизило их способность осуществлять беспилотные атаки. Поэтому, в частности, на Приднепровском направлении они начали "конфисковывать" (фактически, отбирать) а также скупать украинские "симки" – и с их помощью подключаться к сети.

"Россияне пытаются где-то найти, получить, купить, отобрать у наших граждан SIM-карты украинских мобильных операторов GSM – Киевстар и Vodafone. Ведь им нужен доступ к сети интернет", – сказал военный.

Об этом же говорит и телеком-аналитик Александр Глущенко. В разговоре с OBOZ.UA он отметил: для атак по Украине россияне используют различные каналы связи, среди них – SIM-карты. Причем не только украинских, но и зарубежных операторов.

Проблема же, по его словам, в том, что в Украине "минералку купить сложнее, чем мобильный номер". Ведь любой может приобрести стартовые пакеты в любом супермаркете в неограниченных количествах.

"Сейчас в Украине большой парк анонимных SIM-карт, которые по факту не привязаны к конкретному лицу. То есть, человек купил, попользовался (в т.ч., возможно, для каких-то незаконных действий), – выбросил карту в мусорку – и ищи ветра в поле", – рассказал Глущенко.

Отдал врагу "симку" – попал в тюрьму

Привязка же мобильных номеров к конкретным лицам, по его словам, значительно снизит этот риск. Ведь с одной стороны, враг не сможет получить к ним прямого доступа. А с другой – если кто-то из украинцев решит помочь россиянам и передаст им свою "симку", правоохранители легко вычислят такое лицо.

"Представим: человек передает врагу свою SIM-карту – и ее устанавливают на дрон, который используют против государства и украинского народа. Это уже уголовное дело. И ответственность будет измеряться многими годами заключения", – пояснил эксперт.

Обнаружить же переданную "симку", по его словам, будет несложно. Ведь найденные дроны или их части проходят тщательный осмотр, а "любое устройство, любая деталь в микроэлектронике, имеют определенные идентификаторы, по которым можно будет узнать, кто является владельцем этой SIM-карты".

"Полезные идиоты" не помогут

Конечно, признает Глущенко, исключать того, что россияне попытаются регистрировать SIM-карты на тех или иных социально отчужденных людей, нельзя. Однако вряд ли это полностью решит их проблему.

"Вопрос лишь в процедуре. Если без каких-то подтверждений или многоуровневой авторизации зарегистрировать SIM-карту будет сложно, то это станет настолько дорого, что просто невыгодно", – утверждает Глущенко.

Риски есть

Впрочем, риски привязывания мобильных номеров к паспортам, все же, есть. Один из них – это фактически создание новой базы с верифицированными личными украинцев. А следовательно, и возможность их утечки – и подвергания украинцев опасности.

Одним же из таких рисков является потенциальное оформление "симок" на украинцев не только без их согласия, но и без информирования их об этом. Ближайшая аналогия – печально известные истории об использовании мошенниками личных данных людей для оформления на них кредитов.

Однако, отмечает Галущенко, решение этого вопроса есть. Это – четкая процедура верификации, которая предусматривает однозначное подтверждение человеком своей личности.

"Например, чтобы человек идентифицировал себя через Дію или цифровую подпись. И чтобы эти данные нельзя было использовать второй раз", – рассуждает эксперт.

При этом он отмечает: сами же данные, которые таким образом украинцы будут передавать, должны быть максимально защищенными. Однако это уже вопрос к разработчикам системы.

Вместе с тем, напоминает Глущенко, различные структуры уже имеют много данных об украинцах. Например, банки. Поэтому ситуация, когда "люди боятся передавать свои персональные данные мобильным операторам, но не боятся передавать свои персональные данные банкам", по его словам, является хоть и понятной, однако странной.

Говорят о рисках и сами мобильные операторы. В частности, заверили в комментарии OBOZ.UA в lifecell, "введение таких требований в сжатые сроки без надлежащей подготовки законодательной и технической базы" может создать сложности с прохождением идентификации для:

пожилых людей;

жителей отдаленных или прифронтовых территорий;

граждан на временно оккупированных территориях;

военных;

украинцев за рубежом.

"Поэтому только комплексный подход, сочетающий законодательные, организационные и технические решения, позволит создать безопасную, эффективную и доступную систему идентификации. Которая будет стабильна для абонентов, операторов и государства", – заверили в операторе.

Что говорят мобильные операторы

В целом же, отметили в lifecell, оператор "поддерживает повышение уровня безопасности в сфере телекоммуникаций". В том числе и инициативы, направленные на идентификацию абонентов.

Там пояснили: привязка SIM-карт к паспортным данным может снизить риски мошенничества. А кроме того:

незаконного переоформления номеров;

использования мобильной связи в противоправных или враждебных технических решениях.

"В то же время внедрение такой модели должно сопровождаться максимальной диджитализацией процессов и созданием удобных механизмов идентификации для пользователей. В частности через онлайн-сервисы, мобильные приложения и другие дистанционные инструменты", – отметили в lifecell.

Впрочем, определенный скепсис у оператора, все же, имеется. Заключается же он в том, что, как уверяется, сам по себе механизм обязательной идентификации "не способен полностью исключить киберпреступления или "серые" схемы продажи SIM-карт".

"Злоумышленники постоянно ищут новые способы обхода систем идентификации", – констатировали в операторе.

OBOZ.UA обращался за комментарием и к другим крупным операторам – "Киевстару" и Vodafone. Однако на момент написания материала ответов от них не поступило. В случае если они решат таки высказать свою позицию, мы опубликуем ее в следующих материалах.

Разговоры есть, а решения не будет?

Тем не менее шансов на то, что мобильные номера будут привязывать к украинцам, похоже нет. О чем откровенно признаются в Верховной Раде.

В частности, нардеп Александр Федиенко ("Слуга народа") отмечает: несмотря на очевидные преимущества такой продажи SIM-карт по паспортам для безопасности как украинцев, так и всего государства, он имеет "огромные сомнения, что такое решение когда-то может быть принято".

"Мобильные операторы этого не хотят, потому что это вопрос денег... Лоббизм будет доминировать над политиками, а еще там у операторов есть в пуле международные ассоциации", – отметил нардеп.

Он пояснил: введение идентификации приведет к тому, что "часть людей не купит SIM-карту из-за тех же сложностей, большая часть перейдет уже на одну SIM-карту, более внимательно будут относиться к количеству SIM-карт и уплате абонплаты". А это приведет к потере мобильными операторами значительной прибыли.

"Падение всего на 10% продаж SIM-карт дает минус почти 8 млрд грн в год по рынку. Да, это не чистая прибыль, а валовая выручка. Но даже если маржа 30-40%, это все равно миллиарды гривен влияния на прибыль", – констатировал Федиенко. Напомнив, что также "операторам нужно будет вложить деньги в развитие инфраструктуры".

Не идентифицируешь "симку" – будешь без связи

То, что продажа "симок" по паспортам не отвечает интересам мобильных операторов, признает и Глущенко. Однако он подчеркивает: подобное решение может быть только политическим. То есть, без попытки договориться с участниками рынка.

"Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое – что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно. Поэтому если сторонники решений по безопасности докажут, что это нужно, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине, то такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – констатировал эксперт.

То же самое, заметил он, касается и самих украинцев. Ведь, по его мнению, речь пойдет не только о "паспортизации" новых SIM-карт – но и тех, которыми украинцы уже пользуются.

Для этого, по его словам, может быть установлено определенное время, за которое и социально уязвимые группы, и украинцы за рубежом, и остальные люди смогут официально "закрепить" номер за собой. А те же, кто этого не сделает, по его словам будут рисковать остаться без связи.

"Если "симка" не будет идентифицирована, – у нее будет выключаться передача данных", – пояснил он.