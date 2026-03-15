В Швеции арестовали капитана задержанного танкера теневого флота РФ: разоблачились отягчающие обстоятельства

Шведский суд взял под стражу российского капитана танкера теневого флота РФ после задержания судна у побережья страны. Заседание по избранию меры пресечения состоялось в воскресенье днем в районном суде города Истад.

О задержании изданию Sweden Herald сообщила пресс-служба прокуратуры Швеции. Там уточнили, что решение об аресте принял суд Истада после соответствующего запроса прокурора. Капитана подозревают в использовании поддельного документа при отягчающих обстоятельствах. Суд согласился с ходатайством прокурора об аресте.

В ведомстве отметили: суд постановил взять капитана под стражу в соответствии с ходатайством прокуратуры. По данным следствия, мужчину подозревают в серьезном правонарушении, связанном с использованием фальшивого документа.

Обстоятельства задержания

Шведская береговая охрана поднялась на борт танкера Sea Owl 1 в четверг. Судно находилось вблизи города Треллеборг и, по предварительным данным, могло ходить под фальшивым флагом в территориальных водах Швеции.

На следующий день капитана арестовали. Следствие подозревает его сразу в нескольких правонарушениях. Среди них – использование поддельных документов и управление судном, которое могли признать технически непригодным к плаванию.

По информации береговой охраны, танкер входит в санкционный список Европейского Союза. В предыдущие годы судно, формально ходит под флагом Коморских островов, перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией.

Данные о судне

Шведское транспортное агентство уже запретило дальнейшее использование танкера. Судну также не разрешили продолжить плавание после проверки.

Правоохранители обратили внимание на ряд технических и документальных нарушений. В частности, речь идет о возможном использовании ложных регистрационных данных и состоянии самого судна.

Это не первый подобный случай возле Треллеборга. Ранее под стражу взяли российского капитана сухогруза Caffa, который шведские службы проверили 6 марта неподалеку от этого же побережья. Его также подозревают в использовании поддельного документа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Швеции обнародовали видео операции по перехвату танкера, который связывают с так называемым "теневым флотом" России. Судно было взято на абордаж бойцами береговой охраны. После операции корабль доставили на якорную стоянку возле одного из портов страны.

Напомним, 3 марта российский танкер Arctic Metagaz, был атакован в Средиземном море и получил существенные повреждения. Согласно опубликованным снимкам, судно почти полностью раскололось пополам.

