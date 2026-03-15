На жаль, ситуація у світі складається таким чином, що є абсолютно виправданим це питання. Воно надзвичайно складне, але давайте спробуємо знайти відповідь, але спочатку треба зʼясувати, а що таке війна?

Війна — це організована збройна боротьба між державами, громадськими групами чи націями, що ведеться для досягнення певних політичних, економічних чи територіальних цілей.

Якщо говорити простіше, то це стан, коли дипломатія безсила, і сторони намагаються нав'язати свою волю силою зброї.

Головними ознаками війни є:

- залучення великої кількості людей, техніки та ресурсів;- наявність збройних сил, командування та стратегічного планування;- використання зброї з метою знищення живої сили та інфраструктури супротивника;- офіційне оголошення або фактичний стан, що змінює життя

всього суспільства (запровадження воєнного стану, мобілізація).

Чим війна відрізняється від конфлікту?

Хоча ці поняття часто плутають, між ними є суттєва різниця в інтенсивності та засобах.Конфлікт може бути мирним (дипломатичним, ідеологічним, економічним). Війна — це завжди збройне насильство.

У конфлікті сторони можуть шукати компроміс.

У війні основна мета – капітуляція чи повне підпорядкування ворога.Конфлікт може стосуватися вузької групи людей або окремих інституцій. Війна зачіпає всі сфери життя держави: економіку, культуру та кожного громадянина.

Конфлікт може тривати десятиліттями в замороженому стані без жодного пострілу. Війна характеризується активною фазою бойових дій.

Те, що відбувається вже п'ятий рік, після того як Росія напала на Україну і регулярні війська рф перейшли кордони України є класичною формою війни, а не конфлікту, хоча агресор не називає це війною, а називає спеціальною військовою операцією.Це твердження є поширеною помилкою, яку кремлівські пропагандисти постійно навʼязують, оскільки з точки зору права як національного, так і міжнародного стан між Україною та Росією офіційно класифікується саме як війна.Україна офіційно визнала факт збройної агресії та війни на законодавчому рівні - 24 лютого 2022 року Президент України підписав Указ №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який згодом неодноразово продовжувався Верховною Радою (наразі продовжено до 4 травня 2026 року).Закон "Про оборону України": Згідно зі статтею 4 цього Закону, збройна агресія проти України автоматично дає право на самооборону, а рішення щодо застосування Збройних Сил є фактичним визнанням стану війни.У 2025 році парламент України визначив офіційну назву боротьби проти російської агресії - Війна за Незалежність.

За міжнародним гуманітарним правом (зокрема Женевськими конвенціями 1949 року) стан війни не залежить від того, чи була вона "оголошена" дипломатично, оскільки факт застосування збройної сили між двома державами автоматично означає стан міжнародного збройного конфлікту (війни). Генеральна Асамблея ООН у своїх резолюціях (наприклад, ES-11/1 від 2 березня 2022 року) чітко кваліфікує дії РФ як агресію, що є найвищим рівнем порушення міжнародного права.Чому не було формального "оголошення війни"?Традиція формальних нот про "оголошення війни" фактично зникла після Другої світової війни. Крім цього необхідно зазначити, що окреме "оголошення війни" (як дипломатичного акту) для України не має практичного сенсу, оскільки Україна є жертвою нападу. Вона використовує право на самооборону згідно зі Статтею 51 Статуту ООН, що юридично є повноцінною війною у відповідь на агресію.

А тепер давайте зʼясуємо, а чи є війною події на Близькому Сході, а саме воєнні дії США та Ізраїлю проти Ірану, в яких вже задіяні майже всі країни Перської затоки.

На поточний час ситуація на Близькому Сході характеризується як прямий масштабний воєнний конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном, проте твердження про залучення "майже всіх країн Перської затоки" як активних учасників бойових дій є перебільшенням.

28 лютого 2026 року розпочалася масштабна військова операція під кодовими назвами "Рівучий лев" (Ізраїль) та "Епічна лють" (США). Удари завдаються по ключових містах Ірану, включаючи Тегеран, Ісфахан та Кум.Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що метою є знищення ракетно-ядерного потенціалу Ірану та повалення правлячого режиму.

Активна фаза прямого протистояння триває трохи більше тижня (на початку березня) і її інтенсивність та масштабність значно збільшується.Незважаючи на інтенсивність боїв, більшість країн регіону намагаються зберегти нейтралітет або обмежити свою долю:

Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт і Катар висловлюють глибоке занепокоєння економічними наслідками (падіння доходів від нафти, збитки у туризмі) і не виявляють бажання стати безпосередніми сторонами конфлікту.

Країни Перської затоки вже почали переглядати інвестиційні зобов'язання через ризики блокади Ормузької протоки та зростання витрат на оборону. Окремі повідомлення вказують на посилення координації ППО в регіоні за участю міжнародних партнерів, але це скоріше має оборонний характер для захисту власних територій від іранських ракет.Отже, хоча регіон охоплений війною, країни Перської затоки наразі виступають як постраждала сторона чи спостерігачі, що намагаються уникнути втягування у вогонь великої війни між Вашингтоном, Єрусалимом та Тегераном.

А тепер давайте спробуємо зʼясувати, а чи війни Росії проти України та США , Ізраїлю проти Ірану можуть стати причиною Третьої світової війни?

Так, ескалація цих конфліктів розглядається багатьма експертами як критична загроза, здатна призвести до Третьої світової війни через переплетення інтересів великих держав.

Поточна ситуація характеризується такими ключовими факторами ризику:1. Пряме зіткнення США та Ізраїлю з Іраномі початок активної фази воєнних дій:

Повідомляється про загибель верховного лідера Алі Хаменеї та інших високопосадовців, що викликало хвилю ударів у відповідь Ірану по базах США в регіоні та союзникам. Пряме залучення США до війни на Близькому Сході може спровокувати ланцюгову реакцію, в яку будуть втягнуті інші країни "осі", такі як Росія та Китай.

2.Взаємозв'язок із війною в Україні:

Військова участь США на Близькому Сході може призвести до скорочення допомоги Україні, що вигідно Кремлю. Різкий стрибок цін на нафту (понад $84 за барель) і газ через блокування Ормузької протоки дає Росії додаткові кошти для продовження війни. З іншого боку, удари по Ірану можуть підірвати постачання дронів та ракет для російської армії, що потенційно послаблює позиції Москви.

Є ризик переростання цих воєнних подій у глобальний конфлікт:

Експерти вказують на формування протиборчих блоків: США та союзники проти "осі" Росії, Ірану, Північної Кореї та, в перспективі, Китаю.

4.Ядерна загроза; Ймовірність ядерного обміну залишається низькою, однак скорочення часу на прийняття рішень за умов швидкого масштабування криз підвищує ризик фатальних помилок.

Хоча нинішні події (березень 2026 року) на Близькому Сході та Східній Європі вкрай небезпечні, деякі аналітики вважають, що повномасштабної світової війни все ще можна уникнути через дипломатичні канали або внутрішні зміни в країнах-агресорах. Тим не менш, Council on Foreign Relations та інші центри аналізу ризиків класифікують поточну ситуацію як одну з найнестабільніших за останні десятиліття.

Питання, чи перебуває зараз світ у стані Третьої світової війни, є предметом активних дискусій.

Деякі аналітики вказують на ескалацію конфліктів у Східній Європі та на Близькому Сході як на ознаки глобального протистояння, відзначаючи залучення великих держав та ризик застосування ядерної зброї, що нагадує часи "Холодної війни". Існують думки, що розглядають поточні конфлікти як елементи нової світової війни.

Однак, важливо зазначити, що консенсусу з цього питання немає, і багато експертів дотримуються різних точок зору, оцінюючи поточну геополітичну ситуацію як украй напружену, але не обов'язково як пряму Третю світову війну.

З однієї сторони - аргументи "За" (Світ уже у стані війни):

Події в Україні та на Близькому Сході тісно переплетені. Учасники одні й самі: західна коаліція (НАТО, ЄС) протистоїть осі країн, які прагнуть змінити світовий порядок (Росія, Іран, КНДР, за політичної підтримки Китаю). Війна йде не лише на полі бою, а й у кіберпросторі, економіці (санкції) та інформаційній сфері по всьому світу.Проксі-характер: Великі держави воюють одна з одною руками третіх країн, що є характерним для початкових етапів світових зіткнень.

А тепер, аргументи - "Проти" (Це ще не світова війна):

Відсутність прямого зіткнення наддержав: США та НАТО намагаються уникати прямого військового контакту з Росією, щоб не допустити ядерної ескалації.Попри масштаб, бойові дії обмежені конкретними регіонами. Світова економіка, хоч під тиском, продовжує функціонувати через міжнародну торгівлю.Більшість країн світу не перейшли на військові рейки та не беруть участь у бойових діях безпосередньо. Таким чином, багато експертів (наприклад, історик Ніл Фергюсон) вважають, що ми перебуваємо в стані "Другої холодної війни", яка будь-якої миті може перерости в гарячу фазу світового масштабу, якщо відбудеться пряме зіткнення у ключових точках (наприклад, навколо Тайваню)

Сьогодні серед експертів та громадськості немає єдиної думки щодо того, чи можна вважати поточні війни у Східній Європі і на Близькому Сході початком Третьої світової війни. Проте сприйняття ситуації у світі швидко змінюється.

Коли люди усвідомлюють масштаб загроз того що відбувається?Усвідомлення зазвичай приходить не через офіційні декларації, а через ланцюгову реакцію подій, які об'єднують локальні кризи у єдиний глобальний фронт.

Серед людей відчувається істотне зростання побоювань. Згідно з опитуванням The POLITICO Poll, опублікованим у лютому 2026 року, понад 40% жителів Заходу (США, Канада, Великобританія, Франція) вважають початок Третьої світової війни протягом найближчих п'яти років імовірним.

Деякі аналітики вже використовують термін "Третя світова", зазначаючи, що великі держави залучені до війни в Європі та на Близькому Сході одночасно. Для багатьох межа між "локальним конфліктом" та "світовою війною" стирається через глобальний вплив на енергетику та безпеку.

Цей рік називають "точкою перелому" через закінчення дії останніх договорів про контроль над ядерними озброєннями між США та РФ (New START) у лютому 2026 року.

Чому багато хто ще не визнає ці війни "Третьою світовою"?

Відсутність прямого зіткнення наддержав: Поки провідні ядерні держави (США, Китай, РФ) не набули прямого збройного конфлікту одна з одною, ситуація часто класифікується як ряд регіональних або "прокси-війн".

Опитування Ipsos показують, що з часом люди звикають до тривалих конфліктів, і рівень гострого страху перед глобальною війною може навіть дещо знижуватися порівняно з початковими фазами криз.Світові лідери, наприклад голова Єврокомісії, заявляють, що світ ще не стоїть на порозі глобальної війни, намагаючись запобігти паніці та подальшій ескалації.Таким чином, більшість людей визнає початок Третьої світової війни лише тоді, коли конфлікти в Європі, на Близькому Сході та потенційно в Азії (наприклад, навколо Тайваню) синхронізуються біля прямого протистояння великих коаліцій, що призведе до незворотних змін у повсякденній житті по всьому світу

Разом з тим, історичний аналіз показує, що сучасники часто не усвідомлюють масштабу подій у момент їх початку.

Перша світова війна почалася з локального вбивства в Сараєво, і лише через місяці стало ясно, що це світова пожежа, тобто Перша світова війна.Друга світова війна вважається, що вона розпочалася 1 вересня 1939 року, але для Китаю вона почалася 1937-го, а для Чехословаччини — 1938-го років.Багато сучасних політиків та експертів, а також ЗМІ вже називають повномасштабне вторгнення регулярних військ РФ в Україну 24 лютого 2022 року фактичним початком "Третьої світової", яке буде офіційно визнано підручниками історії лише через десятиліття, прийдешніми поколіннями, якщо життя на нашій планеті буде збережено.

Зараз вже є очевидним фактом те, що майже усі соціологічні опитування показують, що все більше і більше людей вважають початок глобальної війни у ​​найближчі роки ймовірним сценарієм.

Для багатьох людей початком Третьої світової війни буде безпосередньо застосування стратегічної ядерної зброї.

Але, це вже буде не початком Третьої світової війни, а її кінцем - глобальною катастрофою.