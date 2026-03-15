'Люди, не бравшие в руки оружие, играют героев – это цинично'. Алла Самойленко – о спекуляциях войной, одних и тех же лицах в кино и известном сыне

Алла Самойленко – одна из самых авторитетных украинских кастинг-директоров, известная работами в таких громких проектах, как "Довбуш", "Ты – космос", "Цена правды", "Я, Победа и Берлин", "Люксембург, Люксембург", "Ты меня любишь?", "Медовый месяц" и других.

В интервью OBOZ.UA киновед рассказала, почему украинское кино до сих пор снимают по старым телевизионным алгоритмам, чем опасна эксплуатация войны на экране и почему в новых проектах постоянно появляются одни и те же актеры. А еще откровенно поделилась историей своей семьи и воспитания сыновей с необычными судьбами.

– На одной из кинопремьер режиссер Лесь Санин сказал нам в комментарии, что из-за войны украинских фильмов будет становиться все меньше. Как вы видите ситуацию?

– Думаю, сокращение не слишком коснется развлекательного кино, потому что Госкино выделило на этот сегмент довольно большие средства. Поэтому сериалов, телевизионной документалистики, вероятно, будет много. Но у меня есть сомнения, насколько эти работы смогут стать настоящим художественным высказыванием и выполнить репрезентационную миссию – достойно представить Украину в мире. Честно говоря, не уверена, что эти картины попадут в поле зрения отборщиков международных кинофестивалей. Не исключаю, что могут быть исключения, но ощущения скептические. Они основываются на внимательном анализе участников последнего, девятнадцатого конкурсного отбора.

Но вместе с тем не вижу оснований для пессимизма. Потому что за более чем десять лет стремительного, иногда сногсшибательного развития творческое сообщество осознало: кино – это не просто развлечение, а инструмент влияния, способ говорить с обществом и даже менять его. Мы же видим, какую роль сегодня играет сериальное производство в мире. Те сериалы, которые мы обсуждаем, которые любим, которые становятся частью публичных дискуссий, – это не только качественный продукт. Это носители очень важной интерактивной составляющей: они вступают в диалог со зрителем, формируют взгляды, задают вопросы, иногда провоцируют. Искусство там – это живое общение.

У нас эта функция пока не выделена как стратегическая. Она прорастала, но не стала системной. Однако есть ощущение, что это все равно произойдет. Украинское кино неизбежно придет к этой зрелости. Правда, скорее всего, без участия государства. Это будет инициатива самого сообщества – внутренняя потребность и эволюция среды. Складывается ощущение, что мы уже прошли этап, когда главным было просто научиться индустрии – понять, как технически делается кино. Мы освоили ремесло и подступили очень близко к следующей стадии – широкого, свободного творчества. Это момент, когда режиссер не просто правильно выстраивает кадр или работает с драматургией, а чувствует нерв времени, пульс бытия. Когда способен придумать собственное измерение и убедить команду существовать в нем. Потому что что такое кино? Это создание нового мира. В общем, несмотря на все сложные обстоятельства, впереди нас ждет много интересных фильмов.

– А как вы относитесь к попыткам снимать комедии о войне, например фильму "Раша, гудбай", который создал "Квартал 95"?

– Не хочу обобщать по всему кино, но если брать этот фильм, то, на мой взгляд, это мышление по инерции. Такие проекты выглядят устаревшими – они будто остались в предыдущей эпохе и плохо чувствуют реальность. Создают фильмы по алгоритмам производства развлекательного контента, которые работали тогда, когда украинский рынок был ориентирован на российскую аудиторию. Мы знаем, что эта индустрия долгое время была пронизана пропагандистскими смыслами. И часть людей, которые формировались в той системе, до сих пор мыслят в тех координатах. Иногда они даже не осознают этого, но определенные подходы, интонации и темы продолжают воспроизводиться. Мне кажется, что в этом есть определенная трагедия – неспособность почувствовать свой народ, предвидеть реакцию аудитории.

Зачем, скажем, в комедийном контексте касаться темы Мариуполя? Даже просто произносить это название? Можно же было придумать другой город – и реакция была бы другой. Когда возникают такие вещи, у меня как у наблюдателя возникает ощущение, что эти люди не проживают эту трагедию так, как проживает общество. Я не знаю, есть ли среди авторов этих проектов люди, которые воюют, которые потеряли близких. Но интуиция подсказывает, что такого опыта там немного. Если говорить с художественной точки зрения, в этой картине много ляпов и неточностей. Они вроде бы мелкие, но на самом деле многое говорят об отношении авторов к материалу. Когда тема сложная и болезненная, любая невнимательность бросается в глаза. И тогда зритель начинает чувствовать фальшь.

При этом я вовсе не противница развлекательного кино. По образованию киновед и всю жизнь занимаюсь кино, поэтому хорошо вижу, как меняется индустрия в мире. Сегодня большинство фильмов в кинотеатрах – это именно развлекательный контент. И это нормально. Та социальная, дискуссионная роль кино, которая была очень сильной в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы, в значительной степени перешла в сериалы. Именно там сейчас ведутся самые интересные разговоры об обществе, морали, политике, человеческих отношениях. Зато кино все больше работает как зрелищный аттракцион. Даже авторские проекты делают ставку на яркую форму. Например, фильмы режиссеров вроде Уэса Андерсона – это очень стилизованное, красивое, зрелищное кино. В нем, безусловно, есть глубокие смыслы, но они "зашиты" в форму, в эстетику, в саму игру с образом. И зритель идет на такое кино, в частности, за ощущением зрелища. Но здесь – ни зрелища, ни глубокого осмысления. Вместо этого видим устаревшую драматургию, старые подходы, сюжет, который не имеет актуальности, не соответствует действительности. При этом авторы откровенно прикрываются темой войны. В кинокритике для этого даже существует отдельный термин – war exploitation, то есть "эксплуатация войны". И когда зритель это чувствует, реакция общества становится очень резкой. Потому что во время войны люди особенно тонко чувствуют, где искренний разговор, а где – попытка использовать болезненную тему как декорацию.

Здесь на самом деле есть основания для очень серьезного профессионального разговора. Но пока такие дискуссии ведутся только в отдельных кругах. Однако есть среды, где пытаются осмыслить новую реальность. Например, очень активной в этом смысле сегодня является театральная среда. Драматурги, режиссеры, актеры много работают над тем, чтобы выработать новый художественный язык – понять, как честно и точно передавать опыт войны, травмы, потери, сложные эмоции людей. В кино такого масштабного разговора пока почти нет. Каждый скорее сам для себя определяет, где проходит его этическая граница и как именно он работает с материалом войны. Кто-то исходит из внутренних принципов, кто-то – из прагматических соображений, в частности коммерческих.

Похожие разговоры, кстати, сейчас активно происходят в других творческих средах. Например, в фотографическом сообществе. Там много дискутируют: как правильно снимать человеческую боль, этично ли фотографировать чужую трагедию, где проходит граница между документированием и вторжением в приватность горя. Это важные вопросы. Ведь мы все живем в условиях травмированного сознания. Война меняет восприятие мира, оставляет ментальные искажения. Каждый переживает этот опыт по-своему, но трагедия присутствует в жизни всех. Именно поэтому сейчас особенно нужны внимательность и деликатность друг к другу. Мне кажется, такой этический разговор должен происходить во всех творческих средах. Например, я в свое время даже спровоцировала дискуссию на своей странице в соцсетях: этично ли, чтобы люди, которые никогда не брали в руки оружие, играли героев войны. На мой взгляд, в этом есть определенный элемент цинизма – особенно в то время, когда твои коллеги по профессии на самом деле воюют и гибнут.

– В контексте этого вспомнился скандал, который разгорелся между азовцем и известным актером Даниилом Мирешкиным и его коллегой Тарасом Цымбалюком. Военный публично выразил недовольство, когда увидел в сети кадры со съемок с участием Цимбалюка, который играет воина "Азова". Скажите, почему в украинском кино так много Тараса Цымбалюка?

– Это на самом деле очень большой и сложный вопрос – он тянет на отдельный разговор. Здесь совпадает сразу несколько причин. Одна из главных – экономическая модель, по которой работает значительная часть нашего кино- и телепроизводства. Проблема в том, что эта модель часто привязана не к успеху готового продукта, а к самому процессу производства. Другими словами, основные деньги зарабатываются в момент съемок. Пока идет производство – работает группа, получают гонорары актеры, режиссеры, продюсеры. А что будет с фильмом или сериалом дальше – станет ли он популярным, найдет ли зрителя – для системы уже не столь принципиально.

Поэтому производители стараются работать максимально предсказуемо и не рисковать. У них есть определенный бюджет и четко рассчитанная схема: сколько съемочных дней, сцен в день, сколько это должно стоить. Она, кстати, сформировалась еще в те времена, когда украинская индустрия активно работала на российский рынок. С тех пор остались те же производственные алгоритмы: берут актеров, которые способны выдерживать интенсивный темп съемок, быстро работать и стабильно "закрывать" нужное количество сцен за смену. Поэтому часто и возникает ситуация, когда одни и те же актеры постоянно появляются в проектах.

В случае с Тарасом Цимбалюком трудно говорить об органической кинозвездочности. Под ней, по сути, нет главного фундамента – сильной фильмографии. Речь идет скорее о другом типе популярности: активность в соцсетях, телевизионную узнаваемость, участие в различных шоу. Если посмотреть на настоящих звезд – европейских или американских, – то в основе их статуса почти всегда стоит именно фильмография. Сначала появляются роли в заметных фильмах, большие премьеры, релизы, которые активно обсуждают. И уже на этом фундаменте растет количество подписчиков в соцсетях, появляется дополнительное внимание аудитории. В нашем же случае мы не видим фильмографии, которая могла бы привести в кинотеатры действительно большую аудиторию. Определенная аудитория, безусловно, есть – она формируется и поддерживает актера. Но в значительной степени она возникает не из-за громких кинорелизов, а благодаря медийному присутствию, активности в соцсетях, иногда – эпатажной.

Почему в украинских проектах часто появляются одни и те же актеры? Это связано с осторожностью производителей. Они не хотят рисковать во время съемок и поэтому отдают предпочтение проверенным людям. Я как-то пыталась подсчитать: примерно 200 актеров регулярно работают в кино и сериалах, а других как будто нет. Такие актеры предсказуемы – режиссер знает, что они сыграют так, как нужно, без дополнительных рисков. Важно и то, что в сериалах редко проводят репетиции, и в кино это тоже не всегда стандарт. Не все режиссеры готовы долго работать с актерами над характером героя или деталями поведения. Поэтому когда речь идет о массмаркет-продукте, его снимают по тем же принципам, что и сериал: быстро, эффективно, без лишних экспериментов. Поэтому мы видим определенное однообразие в кастингах и в конечном продукте. И это лишь один из факторов, который на это влияет.

У нас также существует определенная инерция и закостенелость внутри индустрии, которая мешает видеть новые таланты. Есть проблема недоверия между профессионалами – например, кастинг-директорами. Если они не знают актера, они часто даже не дают шанса. То же самое касается режиссеров. Недавно со мной произошел интересный случай: обратился производитель телесериала с предложением провести кастинг. Во время разговора он признался, что не представляет, как можно давать главные роли так называемым "эпизодникам". Я объяснила, что для этого существуют механизмы: можно оценить актеров во время репетиционного процесса, дать им возможность почувствовать уверенность, поработать с режиссером – и они сыграют. В мире принцип такой: в каждый кинопродукт стараются привлекать новые лица, формировать индивидуализированный кастинг.

Так, большие блокбастеры, такие как фильмы Marvel, например, строятся на узнаваемости актеров. А в сериалах вроде "Эйфории" ставка делается на свежесть восприятия. В "Эйфории", к слову, многие актеры не были профессионалами, но благодаря качеству подготовительного процесса создали сильные персонажи и стали звездами. Это очень интересное явление и показывает, что для того, чтобы украинское кино было конкурентным на международном рынке, ему нужны те же подходы: новые лица, готовность экспериментировать. Зато у нас производство в основном устаревшее и не реагирует на современные тенденции. Чтобы ситуация изменилась, нам нужны шоураннеры и платформы, которые готовы размещать и поддерживать такие проекты.

Телеканалы в этом почти не заинтересованы. Традиционное телевидение ориентируется на очень специфическую часть зрительской аудитории, которая не так часто пользуется интернетом и ищет альтернативу только на ТВ. Эта аудитория с каждым годом сокращается – и по естественным причинам, и из-за того, что все больше людей открывают для себя сервисы вроде Netflix. Хорошая новость в том, что сейчас появляются попытки стриминговых сервисов запускать собственное производство украинского контента. Они делают первые шаги в этом направлении, и это очень важно.

– Интересно, что вы подумали, когда услышали новость о том, что режиссеру Антонио Лукичу, с которым вы много работаете, якобы хотели предложить снять новую часть "Сумасшедшей свадьбы"?

– На самом деле это не было реальное предложение – просто в интервью один из менеджеров кинорынка высказал такую идею. В мировой индустрии подобные вещи действительно случаются. Но там за такими решениями обычно стоит концепция и стратегия. Когда, скажем, Джона Гальяно приглашают в Dior, это не просто кадровая сенсация – это жест с определенной идеей, новым видением для модного дома. Хотя сначала это могло казаться резким и даже шокирующим шагом для индустрии. То же самое в кино. Когда режиссер Грета Гервиг получает возможность снять "Барби", это выглядит как неожиданный союз, но в результате становится индустриальным феноменом: впервые в истории фильм, снятый женщиной-режиссером, зарабатывает более миллиарда долларов в прокате.

Мне всегда нравилась история с Альфонсо Куароном – абсолютным кинохулиганом, которому вдруг доверяют "Гарри Поттера". Когда-то эта идея меня просто поразила: как такое сочетание вообще возможно? Я долго об этом думала и со временем поняла, что именно "Гарри Поттер и узник Азкабана" стал моей любимой частью поттерианы – потому что он снят в авторской манере Куарона. Есть и другой пример – бондиана, где разные части регулярно снимают разные режиссеры. И когда туда приходит, скажем, мой любимый Сэм Мендес, ты вдруг видишь в этом франшизном продукте не только коммерческую машину, но и определенную режиссерскую глубину.

В конце концов, существуют фильмы, которые априори соберут деньги независимо от художественного качества. Например, четвертая часть "Пиратов Карибского моря": лента довольно скучная и неинтересная, но люди шли на нее. Там работал сам бренд, название франшизы и присутствие Джонни Деппа. В каждой такой истории есть определенная философия – сочетание индустриального расчета и творческого риска, которое в итоге рождает новый культурный феномен. Но в случае с "Сумасшедшей свадьбой" я этой философии не вижу. Это довольно низкий жанр и довольно слабое качество исполнения – независимо от того, кто был бы режиссером. Это кино, которое не несет ни познавательной, ни эстетической ценности. С какой стати Лукич, у которого есть имя, собственная довольно многочисленная фанбаза с определенными ожиданиями, согласится на такое?

Если говорить откровенно, то часть нашей киносреды – особенно сериально-телевизионное лобби – это очень прагматичные люди, у которых, к сожалению, часто есть проблемы с ценностями. Это достаточно лицемерная территория, где говорят одно, а делают другое. И за многими инициативами на самом деле не стоит ничего, кроме желания комфортно зарабатывать и безбедно существовать – даже в то время, когда в стране идет война. Если бы ценности были другими, эти люди искали бы новые смыслы, новые формы, новые возможности для развития индустрии. Но пока, кажется, многих устраивает все, как есть.

– Почему, по вашему мнению, на мировой рынок возвращается российское кино: пока что в виде актеров, которых снимают в известных лентах, а потом жмут руки на международных кинофестивалях?

– Россия вкладывает очень большие ресурсы в то, чтобы ее культурное присутствие в мире восстанавливалось. И эти усилия могут быть как публичными, так и непубличными. Например, Кирилл Серебренников: уверена, его специально выпустили из России, специально предоставили статус иноагента, чтобы не возникало подозрений. Подчеркну – это мое мнение. Но это действительно выглядит как способ сделать его более приемлемым для Запада, чтобы воспринимали как своего. А на самом деле это дружок Владислава Суркова, одного из самых влиятельных кремлевских идеологов. Серебренников после выезда из России продолжает активно работать на международном уровне: за это время он снял несколько новых проектов, регулярно присутствует на крупных фестивалях. Также работает в европейских театрах. И тут возникает вопрос: можем ли мы сказать то же самое хоть об одном украинском режиссере?

Из ярких примеров вспоминаю другую историю. Была картина греческого режиссера с участием тоже россиян-иноагентов – Чулпан Хаматовой и Григория Добрыгина. Ключевую роль в ее создании сыграла латвийская компания, которая собрала на проект значительные средства – в том числе и из российского фонда. Это история о семье, у которой тяжело заболевает ребенок. Он находится в таком состоянии, что его нельзя транспортировать, а в это время родители переживают процесс выдворения из страны. После полномасштабного вторжения в Украину авторы еще больше обострили эту линию – подали этих персонажей как людей, которые бегут от политической ситуации в России. То есть фактически создали образ так называемых "хороших русских". И это, по моему мнению, чистая эксплуатация. Картина построена так, что вызывает очень сильное сочувствие к героям – через все эти драматические обстоятельства. При этом к проекту была привлечена продюсер из Эстонии, которая активно поддерживала Украину, собирала средства на помощь.

И здесь возникает парадокс: многие люди на Западе просто не видят проблемы. Они не способны мыслить так, как мы, и не чувствуют опасности. Даже в балтийских странах, которые сейчас находятся под прямой угрозой вторжения, это ощущение не настолько острое, как у нас. В европейских странах живет много российских художников. Если взять, например, Польшу, то я знаю, что там немало российских актеров – у некоторых даже есть собственные дома. В частности, режиссер Иван Вырыпаев. Да, это не пропутинский человек, но, по сути, он остается пророссийским деятелем. И возникает вопрос: кого европейцы принимают, в каком количестве, с какими взглядами эти люди?

В западной среде к ним часто относятся обобщенно – как к "кинематографистам в состоянии риска". К этой категории относят и белорусов, и россиян. Их просто не различают. Не видят в них потенциальной опасности. Большинство считает, что мотив этих людей вполне чистый: мол, они сбежали от режима, не хотели воевать – и этого достаточно, чтобы воспринимать их без оговорок. Европейцы не чувствуют угрозы от русской культуры. Отчасти потому, что существует много стереотипов ее восприятия – в частности, навязанных российской пропагандой о "культуре вне политики" и так далее. Эта политика ведется десятилетиями – еще со времен Советского Союза, который активно продвигал свою повестку в разных частях мира. После распада СССР она никуда не исчезла.

И надо признать: в этом они достигли очень высокого уровня. Имеют разные инструменты воздействия для разных аудиторий, разные форматы взаимодействия. Причем люди, на которых направлено это влияние, часто даже не подозревают, что находятся под его действием. Но по факту это так. Это очень разветвленная, сложная и одновременно продуманная система. И она касается не только культуры – фактически всех сфер жизни. Например, Россия открыла специальное подразделение, которое занималось дискредитацией искусственного интеллекта. Они сформировали сеть, которую назвали "Правда", и пытались разными способами интегрировать ее в систему обучения искусственного интеллекта. В результате сегодня существуют серьезные риски того, что определенная часть искусственного интеллекта уже насыщена российской дезинформацией и пропагандой.

У них на это есть большие ресурсы. У нас – нет. Украинское государство финансирует такие сферы по остаточному принципу. А иногда даже там, где не нужны большие средства, не хватает элементарного, продуманного управления. Если говорить о культурной дипломатии, то иногда самое важное – задать импульс: сформировать единый подход, определить общую позицию, выделить людей, которые могут формировать месседжи и вырабатывать политику. Но этого пока не происходит. У нас часто действует принцип "кто в лес, кто по дрова", и фактически нет единой стратегии.

Мы как страна с ограниченным бюджетом и критической потребностью наполнять его можем искать нестандартные способы решения таких вопросов. И порой именно такой случай может сработать значительно ярче, особенно в культуре, чем обычное "продавливание" деньгами. Например, можно вспомнить фильм "20 дней в Мариуполе". Мы его не планировали как государственную стратегию, не закладывали специально – так сложились обстоятельства. Нашлись умные люди с очень быстрым, хватким мышлением, которые поняли, как это можно оперативно реализовать. И наше счастье, что этот фильм оказался еще и художественно совершенным. В результате стал примером того, как может работать культурный прорыв.

Или другая история – наш детский хор "Щедрик", который смог приехать в США на концерт к столетию первого исполнения "Щедрика" в Америке. И триумфально выступить в Carnegie Hall. Это было очень сильно! Я сейчас об этом вспоминаю – и едва сдерживаю слезы. Именно тогда подумала: вот это и могло бы быть нашей стратегией. На государственном уровне нужно уметь замечать такие культурные явления и поддерживать их. Потому что ситуация была почти абсурдная: у них даже не было денег, чтобы поехать на этот концерт. Буквально по кусочкам собирали средства у разных доноров. Это была фантастическая организационная работа. Честно говоря, мне хотелось бы видеть таких людей в государственном управлении – тех, кто способен мыслить быстро, стратегически и масштабировать подобные истории на уровень всей культуры. Но, к сожалению, этого пока не происходит. Поэтому эти люди вынуждены действовать почти партизанскими методами – искать возможности, влиять точечно, несистемно. Хотя нам очень нужен именно системный подход. Особенно в кино, ведь это один из самых быстрых медиаторов привлекать аудиторию к новым идеям, формировать нарративы и запускать нужные общественные изменения.

– Алла, позвольте поговорить о вас как о маме. Вы воспитали двух сыновей с очень непростыми судьбами – о них рассказывали в предыдущем интервью нашему изданию. Младший Глеб в юности пережил клиническую смерть и потерял возможность ходить и говорить. Старший – легендарный военный, офицер Полка "Азов", который остался без руки и глаза во время АТО, а уже во время вторжения оборонял Азовсталь и пережил российский плен. Когда вы его воспитывали, могли ли представить, что он станет именно таким человеком?

– Когда мои сыновья были маленькими, я часто говорила им, что когда-то вырастут и, возможно, именно они спасут мир. И в то же время старалась максимально оберегать их от всего, что связано с войной. В нашем доме не было милитарных игрушек – ни оружия, ни танчиков, ни самолетиков. Я сознательно этого избегала. То время было очень тяжелым. Постоянная нехватка денег заставляла остро переживать из-за этого, что не могу дать детям все, что хотела бы. Я тянула все сама, изо всех сил. Помню свое отчаяние, когда говорила: когда мои дети вырастут, не хочу, чтобы они шли в армию. Не хочу, чтобы они отдавали какой-то "долг государству", потому что государство тогда ни в коей мере не помогало мне их вырастить.

Но со временем все сложилось иначе. Когда они подросли, стали подростками, у них появился чрезвычайно глубокий интерес к истории войн. Они буквально достигли экспертного уровня в знаниях. Их интересовало все: военная форма, награды, вооружение, исторические детали. Старший сын увлекался темой Второй мировой войны, а младший стал настоящим знатоком Первой мировой. У нас большая библиотека. И это был наш общий интерес: я покупала книги и для себя, и для них. Мы читали, обсуждали, делились. История вообще была моим давним увлечением. Думаю, свою роль сыграло и кино – мы смотрели много фильмов на историческую тематику. И я уверена: если бы мой младший сын был здоровым, он бы тоже воевал рядом с Ильей. Я в этом почти не сомневаюсь. Он мечтал о карьере офицера, хотел поступить в академию СБУ на переводчика, ведь очень хорошо знал английский язык.

Когда младший Глеб заболел – это был 2013 год, очень тяжелый для нашей семьи. А потом произошла Революция достоинства. Я хорошо помню, как Илья тогда говорил мне, что едва сдерживается, чтобы не пойти воевать. Я его уговорила не спешить, потому что мы не знали, что будет с его братом. Илья поступил на исторический факультет и проучился год. Но впоследствии нашел единомышленников и все же пошел воевать.

Мне кажется, если положить руку на сердце, – это было его призвание. Я в этом смысле фаталистка. Думаю, что в нем изначально был определенный внутренний наклон, особая природа характера. Это сочетание способностей, силы духа, внутренней энергии. Он настоящий воин. Был период, когда после тяжелого ранения попробовал жить гражданской жизнью. Начал работать в международной компании, достаточно успешно. Но наступил момент, когда вернулся к своим. И после того, как они вышли из плена, он как-то сказал мне, что видит свое будущее в армии.

Иногда люди мне говорят: "Спасибо за сына". А я не совсем понимаю. Для меня это был большой подарок судьбы – иметь возможность наблюдать, как растут мои дети, как формируется их характер, их внутреннее направление. Я восхищаюсь Ильей так же, как и многие другие люди. Предугадать наперед, каким станет ребенок, когда он еще маленький, практически невозможно. Но сделать все, чтобы он вырос сознательным и свободным человеком, – это было для меня принципиально. Я это культивировала. У них всегда был выбор, они сами принимали многие решения и несли за них ответственность. Я никогда не посягала на их свободу и волю. А это, мне кажется, один из ключей в воспитании детей.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актером и разведчиком Александром Зарубеем – о фронтовых секретах, родителях в оккупации и 36 часах в тылу врага: "В этой войне русский язык – наше оружие".

