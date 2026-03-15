Территория Нахичеванской Автономной Республики, отделённая от основной территории Азербайджана территориями других государств, несколько дней назад подверглась атаке иранских беспилотников. 5 марта один из иранских дронов был уничтожен азербайджанской системой противовоздушной обороны, другой упал на территорию аэропорта Нахичевани, ещё один рухнул вблизи средней школы. Человеческих жертв удалось избежать, однако четыре человека получили ранения.

Сам факт подобного инцидента вызвал серьёзное возмущение официального Баку. С самого начала нынешнего конфликта Азербайджан придерживался подчёркнуто нейтральной позиции, воздерживаясь от шагов, которые могли бы быть восприняты Тегераном как недружественные. Более того, Баку выразил готовность оказать иранской стороне безвозмездную помощь в эвакуации её дипломатов из Ливана, а также направить гуманитарную помощь в пострадавшие от конфликта районы Ирана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев стал одним из немногих глав государств, лично посетивших посольство Ирана, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Али Хаменеи.

На этом фоне атака дронов на территорию Нахичевани, произошедшая на следующий день после визита азербайджанского президента в иранское посольство, выглядела особенно вызывающе. Ранее Азербайджан открыл сухопутную границу с Ираном для эвакуации иностранных граждан, покидающих зону конфликта. Подобный гуманитарный коридор функционировал и во время прошлогодней эскалации. Уже более полутора тысяч иностранных граждан смогли покинуть зону боевых действий и перейти на территорию Азербайджана, откуда получили возможность в безопасных условиях отправиться на родину.

Ситуация резко изменилась после того, как дроны, запущенные с территории Ирана, атаковали Азербайджан. Инцидент немедленно получил жёсткую политическую оценку со стороны Баку. Вооружённые силы страны были приведены в полную боевую готовность. Реакция международного сообщества последовала практически сразу: солидарность с Азербайджаном выразили многие международные организации и высокие официальные лица более чем пятидесяти государств. Это свидетельствует о том, что произошедшее воспринимается многими странами как потенциально опасный прецедент, способный расширить географию военного противостояния вокруг Ирана.

Жёсткая реакция президента Ильхама Алиева на атаку иранских дронов по территории Азербайджана стала недвусмысленным сигналом. Баку не намерен мириться с угрозами своей безопасности. Удар по гражданским объектам стал не только опасной военной провокацией, но и был нанесён в условиях сдержанной позиции, которую Азербайджан занимает в связи с вооружённым противостоянием между Ираном, Израилем и США. Баку неоднократно заявлял, что территория Азербайджана не будет использоваться против какого-либо соседнего государства. Президент Ильхам Алиев решительно осудил террористический акт, заявив, что виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности, а иранские официальные лица обязаны дать разъяснения и принести извинения.

Это далеко не первый случай провокаций со стороны Ирана в отношении Азербайджана. 27 января 2023 года произошло вооружённое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Вооружённый преступник, прорвав пост охраны, убил начальника службы безопасности дипломатической миссии и ранил ещё двух сотрудников охраны. Тогда Баку отреагировал крайне жёстко: посольство Азербайджана было эвакуировано из Ирана, а дипломатические отношения фактически приостановлены. Иранская сторона была вынуждена принести извинения и признать ответственность за произошедшее. Исполнителю террористического акта было назначено самое суровое наказание.

В ответ на инцидент в Нахичевани правительство Азербайджана приняло решение о временной полной приостановке движения грузов через все погранично-пропускные пункты на азербайджано-иранской государственной границе. Министерство обороны Азербайджана, со своей стороны, заявило о подготовке необходимых ответных мер для защиты территориальной целостности и суверенитета страны. Глава МИД Азербайджана сообщил, что даны поручения по эвакуации как посольства Азербайджана в Тегеране, так и генерального консульства в Тебризе.

Суть произошедшего показывает, что атака на территорию Азербайджана может рассматриваться не как случайный инцидент, а как элемент целенаправленной стратегии, демонстрирующей недобросовестность Тегерана. В подтверждение этому можно привести продолжительные предвзятые нарративы и даже попытки угроз в адрес Азербайджана, распространяемые близкими к иранскому режиму телеграм-каналами.

Атака беспилотников на Нахичеванский аэропорт носила характер тщательно продуманной военной провокации. Иранский режим прекрасно понимает, что воздушное сообщение в настоящее время является фактически единственной линией связи между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Выведение из строя этого стратегического объекта могло бы создать для Азербайджана серьёзную уязвимость. Подобные действия лишь подтверждают, что, декларируя уважение к соседям и принципы исламской солидарности, Тегеран на практике нередко прибегает к методам политического давления и угроз.

8 марта президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Масуд Пезешкиан, имеющий азербайджанское происхождение, поблагодарил Ильхама Алиева за визит в посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран и многих мирных жителей, а также за намерение оказать Ирану гуманитарную помощь. При этом он заявил, что инцидент с обстрелом Нахичевани не имеет отношения к Ирану, подчеркнув, что произошедшее будет тщательно расследовано.

9 марта 2026 года был возобновлён въезд и выезд всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран. Движение было временно приостановлено 6 марта.

Следует отметить, что в Азербайджане проживает около 9 миллионов азербайджанцев, составляющих около 90% населения страны. В Иране проживает более 20 миллионов азербайджанцев, что составляет примерно 25% населения. Персы являются государствообразующим народом и составляют около 55% населения страны. С исторической точки зрения можно говорить о том, что азербайджанцы в Иране фактически стали вторым государствообразующим народом. Начиная с 1501 года в Иране правила азербайджанская династия шаха Исмаила I, находившаяся у власти до 1722 года. Именно в период правления этой династии Иран достиг наибольшего территориального расширения.

Официальный Тегеран отрицает причастность Ирана к атаке на Нахичевань. Это напоминает действия Москвы в первые недели нападения на Украину, когда Кремль утверждал, что украинские города якобы обстреливают не российские войска, а некие "украинские радикалы", пытаясь привлечь внимание Запада. Эти заявления быстро были опровергнуты. Аналогичным образом сегодня Иран утверждает, что нападение на Нахичевань могло быть осуществлено третьей стороной, намекая на Израиль. Однако Израиль является союзником Азербайджана, поэтому Баку не воспринимает подобные утверждения как убедительные.

Аналогичные сомнения высказывают и другие государства региона. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что не имеет отношения к атакам на Турцию и Кипр. Однако именно над территорией Турции были перехвачены две иранские баллистические ракеты, а над Кипром — несколько иранских беспилотников. Если теоретически беспилотники могли быть запущены из Ливана представителями проиранской группировки "Хезболлах", то баллистические ракеты могли находиться исключительно в распоряжении иранских военных. В этой связи официальная Анкара сделала серьёзное предупреждение Тегерану.

Становится всё более очевидной вероятность интернационализации военного конфликта между Израилем и США, с одной стороны, и Ираном — с другой. Хотя на первый взгляд Тегерану невыгодно расширение антииранской коалиции, нельзя исключать попыток давления на население других стран с целью спровоцировать протесты против войны с Ираном. Разрушения, вызываемые иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами, нередко оказываются крайне болезненными для гражданской инфраструктуры.

Планы Вашингтона, предполагавшие, что демократические силы внутри Ирана поднимутся против режима после начала израильско-американских авиаударов, пока не оправдались. Не оправдались и ожидания, что многие народы Ирана — такие как белуджи, луры и особенно курды — выступят за самостоятельность от Тегерана. Следует учитывать, что население страны объединяют не только государственные институты, но и религиозный фактор — шиитская форма ислама. Кроме того, многие из этих народов этнически близки к персам, а те, которые не имеют такой близости, в подавляющем большинстве также исповедуют шиизм, как и основная часть населения многонационального Ирана.