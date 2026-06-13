США и Иран подпишут рамочное соглашение в течение 24 часов: посредник назвал ключевые пункты

Соединенные Штаты Америки и Иран договорились о составляющих мирного договора, который должен положить конец войне на Ближнем Востоке. Предварительное соглашение будет подписано в течение следующих 24 часов.

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Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Его слова приводит агентство Reuters.

Что известно

По словам премьера, Пакистан готовится к электронному подписанию, после чего на следующей неделе состоятся переговоры на техническом уровне.

"Мы приблизились к миру, как никогда ранее. Завершение, вероятно, ожидается в течение следующих 24 часов, и Пакистан готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого, а на следующей неделе – к переговорам на техническом уровне. Мы уверены, что это историческое мирное соглашение станет прочной основой для долгосрочного мира", – говорит Шариф.

В пятницу, 12 июня, и США, и Иран дали понять, что мирный договор близок к согласованию, а в Белом доме заявили, что обе стороны договорились о его содержании, и Вашингтон ожидает подписания первоначального соглашения в ближайшие дни.

Что будет содержать документ

По словам источников со всех сторон переговоров, мирный договор предусматривает возобновление движения через Ормузский пролив и снятие военно-морской блокады США с иранских портов. Переговоры по ядерной программе Ирана состоятся после этого

Со своей стороны США начнут размораживать миллиарды долларов замороженных иранских активов и отменят санкции на экспорт нефти в обмен на открытие пролива Ираном. В Белом доме заявляют, что документ в конечном итоге приведет к ликвидации ядерной программы Ирана, а егозапасы высокообогащенного урана будут уничтожены или вывезены.

Но глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Иран, который, по словам источников, не согласился на ликвидацию своей ядерной программы, хочет сохранить уран в разбавленном виде. По словам источников агентства, предложения также включают обсуждение возможных репараций для Тегерана и отказ от давних требований США об ограничении ракетной программы Ирана, что отрицают в Белом доме.

Напомним, ранее стало известно, что США в прошлом месяце серьезно рассматривали возможность проведения наземной военной операции в Иране для захвата запасов высокообогащенного урана. Однако президент Дональд Трамп в конечном итоге отказался от этого плана из-за риска масштабной эскалации и значительных потерь среди американских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявлял, что США намерены получить контроль над запасами высокообогащенного урана Ирана при любом сценарии развития событий. Стороны приблизились к заключению мирного соглашения, однакоВашингтон готов применить силу, если переговоры провалятся.

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