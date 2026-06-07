"С ними или без них": Трамп заявил, что США в любом случае изымут обогащенный уран у Ирана

Соединенные Штаты Америки намерены получить контроль над запасами высокообогащенного урана Ирана при любом сценарии развития событий. Стороны приблизились к заключению мирного соглашения.

Видео дня

Однако Вашингтон готов прибегнуть и к силовому варианту, если переговоры провалятся. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News программе Meet the Press.

Американская сторона рассматривает два варианта развития событий, но оба предусматривают изъятие или уничтожение иранского высокообогащенного урана. Как пояснил Трамп, в случае достижения договоренностей США и Иран будут действовать совместно. Для этого будет использоваться американское оборудование, а ядерный материал либо уничтожат на месте, либо вывезут за пределы страны.

"Мы пойдем туда вместе с ними или без них. Но в нас никто не будет стрелять. Если мы не заключим соглашение, тогда мы очень жестко устраним их военным путем", – сказал американский президент.

Трамп также заявил, что США способны отслеживать ситуацию вокруг ядерных объектов Ирана благодаря космическим системам наблюдения. Американские службы имеют возможность контролировать активность на таких объектах в режиме реального времени.

Президент США добавил, что стороны находятся "очень близко" к подписанию соглашения. В то же время Вашингтон настаивает на дополнительных гарантиях, которые должны запретить Ирану не только разрабатывать ядерное оружие, но и покупать или иным способом получать его в будущем.

Иранская сторона сначала высказывала возражения относительно этого требования, однако впоследствии смягчила свою позицию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Вашингтоне якобы планируют разрешить использование замороженных иранских активов - но не Исламской Республикой, a странами, которые пострадали от войны в регионе. Такой план рассматривают в Министерстве финансов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!