На фоне слухов о возможном ударе по Венесуэле: США вывели два боевых корабля в Карибский бассейн

Американские военные корабли перешли в состоянии готовности к возможным ударам по Венесуэле. Эту теорию подтверждают спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты усилили свое военно-морское присутствие в Карибском море.

Американцы разместили там авианосцы USS Iwo Jima и USS Gravely, которые теперь находятся в непосредственной близости от Венесуэлы. Об этом сообщает Newsweek.

Обстановка накаляется

Наращивание военной силы в Карибском море последовало за недавними авиаударами США по судам, принадлежащим картелям, предположительно связанным с Каракасом. Кроме того, подобные маневры американцев сигнализируют о готовности активизировать операции против так называемых "государственных сетей наркоторговли".

Размещение группы десантного корабля и эсминца с управляемыми ракетами свидетельствует о резкой эскалации ситуации в регионе и подчеркивает растущую готовность Пентагона к возможным военным действиям. Тем временем Каракас осудил наращивание сил как "прямую провокацию" и обвинил США в организации диверсионных заговоров против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

На снимках, полученных со спутников Sentinel-2 Европейского космического агентства, запечатлено, что USS Iwo Jima и сопровождающий ее эсминец класса Arleigh Burke направляются на запад после того, как их заметили у берегов Гренады несколько дней назад.

Венесуэла обвинила США в агрессии

Военные корабли находятся примерно в 124 милях от венесуэльского острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз и радиолокационных станций страны. Благодаря своему приближению они оказываются в непосредственной досягаемости для десантных операций или точечных ударов, что усиливает давление на Каракас в условиях роста региональной напряжённости.

Венесуэла назвала присутствие эсминца "актом агрессии", в то время как официальные лица США настаивали на том, что операция была частью регионального сотрудничества в борьбе с наркотиками. В центре этого развертывания находится авианосец USS Iwo Jima, на борту которого находятся более 1600 морских пехотинцев из 22-го экспедиционного отряда морской пехоты.

На борту десантных транспортных кораблей-доков USS San Antonio и USS Fort Lauderdale группа использует современные самолеты, в том числе AV-8B Harrier (штурмовик), AH-1Z Viper (штурмовой вертолет) и MV-22 Osprey (многоцелевой грузовой самолет с конвертопланом).

Эти средства позволяют осуществлять десантные операции, точечные налеты и операции быстрого реагирования на всем Карибском театре военных действий.

Напомним, глава Венесуэлы обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой усилить военные возможности, в том числе радиолокацию, ремонт самолетов и поставки ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут начать наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Ранее американские военные ограничивались ударами по лодкам, которые, как заявлялось, связывали с торговлей наркотиками.

