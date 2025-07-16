США должны 'разделить бремя' поставки оружия Украине: Каллас обратилась к Трампу

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас обратилась к президенту США Дональду Трампу. Она приветствовала его заявление о предоставлении Украине большего количества оружия, но отметила, что в Европе хотели бы, чтобы Штаты разделили это бремя.

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Об этом Каллас сказала во время пресс-конференции во вторник, 15 июля. Она подчеркнула, что Америка и Европа работают вместе, пытаясь приблизить мир.

"Если мы работаем вместе, это может оказать давление на Путина, чтобы принудить его к серьезным переговорам. Единственный способ заставить Путина прекратить эту войну – это принудить его к этому", – подчеркнула дипломат.

Говоря о ситуации в Украине, она отметила, что российские обстрелы достигли рекордного уровня. Кроме того, Россия все чаще применяет запрещенное химическое оружие.

Все это свидетельствует о том, что РФ не хочет мира. В ответ на это ЕС собирается утвердить один из самых жестких пакетов санкций против России, сказала Каллас.

"Мне очень жаль, что мы не достигли этой договоренности сегодня. Должна сказать, что мы были очень близки. Чтобы успокоить Словакию, Комиссия сделала то, что они просили. Теперь мяч на словацкой стороне, и мы должны заключить это соглашение. Прошло уже два месяца. Санкции необходимы для того, чтобы лишить Россию средств для ведения этой войны, и Европейский Союз будет продолжать повышать цену", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

Рютте подчеркнул, что это "только первая волна" военной помощи Киеву. Кроме того, он отметил, что страны Европы хотят быть частью процесса поставки Украине оружия.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский со своей стороны заявил, что за американское оружие для Украины должны были платить не страны Европы. Его стоимость нужно было покрывать за счет доходов от замороженных активов страны-агрессора РФ.

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